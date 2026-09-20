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В СПЧ не зафиксировали нарушений на выборах
В СПЧ не зафиксировали нарушений на выборах - 20.09.2026, ПРАЙМ
В СПЧ не зафиксировали нарушений на выборах
Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировала в ходе выборов в ЕДГ-2026 ни... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T18:15+0300
2026-09-20T18:15+0300
2026-09-20T18:15+0300
общество
выборы
россия
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировала в ходе выборов в ЕДГ-2026 ни одного нарушения, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Нарушений нет. Какие-то замечания есть, а таких уж действий, которые бы были интерпретированы как нарушения, нет ни одного", - сказал он. В то же время Фадеев отметил, что кандидаты в депутаты разных уровней "иногда ведут себя довольно странно", например, не принимают участия в дебатах. "Вот такие наблюдения у нас есть. Но это соображения, не связанные с функционированием избирательной системы. Этим мы займемся", - заключил Фадеев.
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общество , выборы, россия
Общество , Выборы, РОССИЯ
В СПЧ не зафиксировали нарушений на выборах
Фадеев: мониторинговая группа СПЧ не зафиксировала нарушений на выборах в ЕДГ-2026
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировала в ходе выборов в ЕДГ-2026 ни одного нарушения, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Нарушений нет. Какие-то замечания есть, а таких уж действий, которые бы были интерпретированы как нарушения, нет ни одного", - сказал он.
В то же время Фадеев отметил, что кандидаты в депутаты разных уровней "иногда ведут себя довольно странно", например, не принимают участия в дебатах.
"Вот такие наблюдения у нас есть. Но это соображения, не связанные с функционированием избирательной системы. Этим мы займемся", - заключил Фадеев.