https://1prime.ru/20260920/vybory-873484506.html

Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%

Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T21:26+0300

2026-09-20T21:26+0300

2026-09-20T21:26+0300

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, передает корреспондент РИА Новости.Согласно озвученным главой Центризбиркома данным по итогам обработки 13,8% бюллетеней, на первом месте находится партия "Единая Россия" с 57,54% голосов избирателей.На втором месте КПРФ с 13,67% голосов.Партия ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию в голосовании."Новые люди" набирают 7,96%"Справедливая Россия" предварительно занимает пятое место с 5,16% голосов.После закрытия всех избирательных участков в России глава Центризбиркома дала старт трансляции предварительных итогов голосования. Ранее в информационном центре ЦИК России в режиме онлайн транслировалась явка избирателей.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873481144.html

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россия, общество , владимир путин, госдума, единая россия, кпрф, выборы