Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/vybory-873484506.html
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T21:26+0300
2026-09-20T21:26+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
единая россия
кпрф
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873484352_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_59de4ac7150eea6c60b55f19e08679d1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, передает корреспондент РИА Новости.Согласно озвученным главой Центризбиркома данным по итогам обработки 13,8% бюллетеней, на первом месте находится партия "Единая Россия" с 57,54% голосов избирателей.На втором месте КПРФ с 13,67% голосов.Партия ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию в голосовании."Новые люди" набирают 7,96%"Справедливая Россия" предварительно занимает пятое место с 5,16% голосов.После закрытия всех избирательных участков в России глава Центризбиркома дала старт трансляции предварительных итогов голосования. Ранее в информационном центре ЦИК России в режиме онлайн транслировалась явка избирателей.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873481144.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873484352_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c22f409d8078faf207de189988fb1ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин, госдума, единая россия, кпрф, выборы
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, КПРФ, Выборы
21:26 20.09.2026
 
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%

По итогам обработки 13,8% бюллетеней "Единая Россия" набирает 57,54% голосов

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыв
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыв - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно озвученным главой Центризбиркома данным по итогам обработки 13,8% бюллетеней, на первом месте находится партия "Единая Россия" с 57,54% голосов избирателей.
На втором месте КПРФ с 13,67% голосов.
Партия ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию в голосовании.
"Новые люди" набирают 7,96%
"Справедливая Россия" предварительно занимает пятое место с 5,16% голосов.
После закрытия всех избирательных участков в России глава Центризбиркома дала старт трансляции предварительных итогов голосования. Ранее в информационном центре ЦИК России в режиме онлайн транслировалась явка избирателей.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России
17:45
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинГосдумаЕдиная РоссияКПРФВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала