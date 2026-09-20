https://1prime.ru/20260920/vybory-873484506.html
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T21:26+0300
2026-09-20T21:26+0300
2026-09-20T21:26+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
единая россия
кпрф
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873484352_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_59de4ac7150eea6c60b55f19e08679d1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, передает корреспондент РИА Новости.Согласно озвученным главой Центризбиркома данным по итогам обработки 13,8% бюллетеней, на первом месте находится партия "Единая Россия" с 57,54% голосов избирателей.На втором месте КПРФ с 13,67% голосов.Партия ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию в голосовании."Новые люди" набирают 7,96%"Справедливая Россия" предварительно занимает пятое место с 5,16% голосов.После закрытия всех избирательных участков в России глава Центризбиркома дала старт трансляции предварительных итогов голосования. Ранее в информационном центре ЦИК России в режиме онлайн транслировалась явка избирателей.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873481144.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873484352_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c22f409d8078faf207de189988fb1ba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, госдума, единая россия, кпрф, выборы
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, КПРФ, Выборы
Выборы депутатов Госдумы завершились, "Единая Россия" набирает 57,54%
По итогам обработки 13,8% бюллетеней "Единая Россия" набирает 57,54% голосов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова запустила экраны с трансляцией предварительных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно озвученным главой Центризбиркома данным по итогам обработки 13,8% бюллетеней, на первом месте находится партия "Единая Россия" с 57,54% голосов избирателей.
На втором месте КПРФ с 13,67% голосов.
Партия ЛДПР набрала 9,27%, что в настоящее время ставит ее на третью позицию в голосовании.
"Новые люди" набирают 7,96%
"Справедливая Россия" предварительно занимает пятое место с 5,16% голосов.
После закрытия всех избирательных участков в России глава Центризбиркома дала старт трансляции предварительных итогов голосования. Ранее в информационном центре ЦИК России в режиме онлайн транслировалась явка избирателей.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России