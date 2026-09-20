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ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму - 20.09.2026, ПРАЙМ
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ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму
ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму - 20.09.2026, ПРАЙМ
ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму
"Единая Россия", предварительно, лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов, КПРФ лидирует в четырех округах,... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T22:55+0300
2026-09-20T22:55+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия", предварительно, лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов, КПРФ лидирует в четырех округах, самовыдвиженцы и "Справедливая Россия" - по три, ЛДПР - в двух, партия "Родина" и "Партия пенсионеров" - по одному, следует из данных ЦИК. Из данных экранов в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве следует, что после предварительной обработки данных ДЭГ во всех 16 одномандатных округах столицы на выборах депутатов Госдумы лидирует партия "Единая Россия". Прочие партии не получили ни одного мандата.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , владимир путин, госдума, единая россия, кпрф
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, КПРФ
22:55 20.09.2026
 
ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в 177 одномандатных округах

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия", предварительно, лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов, КПРФ лидирует в четырех округах, самовыдвиженцы и "Справедливая Россия" - по три, ЛДПР - в двух, партия "Родина" и "Партия пенсионеров" - по одному, следует из данных ЦИК.
Из данных экранов в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве следует, что после предварительной обработки данных ДЭГ во всех 16 одномандатных округах столицы на выборах депутатов Госдумы лидирует партия "Единая Россия". Прочие партии не получили ни одного мандата.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинГосдумаЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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