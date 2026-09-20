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ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму

ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму - 20.09.2026, ПРАЙМ

ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму

"Единая Россия", предварительно, лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов, КПРФ лидирует в четырех округах,... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T22:55+0300

2026-09-20T22:55+0300

2026-09-20T22:55+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия", предварительно, лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов, КПРФ лидирует в четырех округах, самовыдвиженцы и "Справедливая Россия" - по три, ЛДПР - в двух, партия "Родина" и "Партия пенсионеров" - по одному, следует из данных ЦИК. Из данных экранов в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве следует, что после предварительной обработки данных ДЭГ во всех 16 одномандатных округах столицы на выборах депутатов Госдумы лидирует партия "Единая Россия". Прочие партии не получили ни одного мандата.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, госдума, единая россия, кпрф