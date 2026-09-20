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"Единая Россия" набрала 57,39% голосов после обработки 35,07% протоколов
"Единая Россия" набрала 57,39% голосов после обработки 35,07% протоколов - 20.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" набрала 57,39% голосов после обработки 35,07% протоколов
Партия "Единая Россия" набирает 57,39% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. На втором месте КПРФ с 13,78%, на третьем ЛДПР - 9,06%. За ними... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T23:52+0300
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общество
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единая россия
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,39% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. На втором месте КПРФ с 13,78%, на третьем ЛДПР - 9,06%. За ними следует партия "Новые люди" - 7,97% и замыкает список прошедших пятипроцентный барьер партия "Справедливая Россия" с 5,21%. Такие данные Центризбирком озвучил после обработки 35,07% протоколов. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,03%, партия "Коммунисты России" - 0,90%, партия "Родина" - 0,67%, Партия прямой демократии - 0,32%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , владимир путин, госдума, цик, единая россия, выборы
Общество , Владимир Путин, Госдума, ЦИК, Единая Россия, Выборы
"Единая Россия" набрала 57,39% голосов после обработки 35,07% протоколов
"Единая Россия" набирает 57,39 процента голосов после обработки 35,07% протоколов
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,39% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. На втором месте КПРФ с 13,78%, на третьем ЛДПР - 9,06%. За ними следует партия "Новые люди" - 7,97% и замыкает список прошедших пятипроцентный барьер партия "Справедливая Россия" с 5,21%.
Такие данные Центризбирком озвучил после обработки 35,07% протоколов.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,03%, партия "Коммунисты России" - 0,90%, партия "Родина" - 0,67%, Партия прямой демократии - 0,32%.
ЕР лидирует в 177 одномандатных округах на выборах в Госдуму
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.