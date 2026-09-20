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Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Явка на выборах в Госдуму превысила 50% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13.37 мск составляет 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T14:00+0300

2026-09-20T14:00+0300

2026-09-20T14:00+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13.37 мск составляет 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, цик, выборы