https://1prime.ru/20260920/yavka-873478448.html
Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
Явка на выборах в Госдуму превысила 50% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13.37 мск составляет 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T14:00+0300
2026-09-20T14:00+0300
2026-09-20T14:00+0300
россия
общество
госдума
цик
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/12/873453234_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_83ae7e91c44f88d2aebbbf5659b3555e.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13.37 мск составляет 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/12/873453234_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_aa8d302dada45a694c284a9890f9473c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума, цик, выборы
РОССИЯ, Общество , Госдума, ЦИК, Выборы
Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
ЦИК: явка на выборах в Госдуму в России на 13.37 по Москве составила 50,46%
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13.37 мск составляет 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.