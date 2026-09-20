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Явка избирателей на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100% - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Явка избирателей на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100%
Явка избирателей на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Явка избирателей на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100%
Явка избирателей на выборах в Госдуму в следственных изоляторах (СИЗО) Москвы составила 100%, нарушений хода голосования не выявлено, сообщил первый... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T18:30+0300
2026-09-20T18:30+0300
общество
россия
москва
госдума
сизо
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Госдуму в следственных изоляторах (СИЗО) Москвы составила 100%, нарушений хода голосования не выявлено, сообщил первый зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков. Круглый стол "Мониторинг и наблюдение за всеми формами голосования (закрытые учреждения, СИЗО, больницы, особые формы)" прошел в воскресенье в Общественной палате РФ на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами. "В московских учреждениях (следственных изоляторах - ред.) явка составила 100% среди лиц, которые там содержатся. Была использована, в том числе, техника для дистанционного электронного голосования. Нарушений замечено нашими коллегами не было", - сказал Волков в ходе круглого стола. Он отметил, что все лица, обладающие активным избирательным правом, реализовали его. По словам эксперта, в московском пенитенциарном ведомстве также проголосовало 2832 сотрудника. "Если мы берем следственный изолятор города Москвы и центрального подчинения, включая следственный изолятор ФСБ Лефортово, проголосовало 6197 наших граждан, в том числе избирали и глав иных субъектов, в частности, шести субъектов, таких как Республика Мордовия, Республика Тыва, Брянская область, Тверская область, Ульяновская область", - сказал Волков. "По сути, практически на 12.00 мск можно сказать, что по максимуму проголосовали все уже - те, кто содержится под стражей и те, кто стоит на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, исправительных центрах… Поэтому это результат той подготовительной работы, который зависит от обычных сотрудников и до уровня ФСИН РФ и ЦИК РФ", - добавил заместитель директора ФСИН РФ Александр Матвеенко в информационном центре ЦИК России.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу работает в Общественной палате РФ в течение всех дней голосования. РИА Новости - стратегический информационный партнер центра.
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ПРАЙМ
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4.7
96
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общество , россия, москва, госдума, сизо, выборы
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, СИЗО, Выборы
18:30 20.09.2026
 
Явка избирателей на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100%

Волков: явка на выборах в Госдуму в московских СИЗО составила 100%, нарушений не выявлено

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Госдуму в следственных изоляторах (СИЗО) Москвы составила 100%, нарушений хода голосования не выявлено, сообщил первый зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.
Круглый стол "Мониторинг и наблюдение за всеми формами голосования (закрытые учреждения, СИЗО, больницы, особые формы)" прошел в воскресенье в Общественной палате РФ на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.
"В московских учреждениях (следственных изоляторах - ред.) явка составила 100% среди лиц, которые там содержатся. Была использована, в том числе, техника для дистанционного электронного голосования. Нарушений замечено нашими коллегами не было", - сказал Волков в ходе круглого стола.
Он отметил, что все лица, обладающие активным избирательным правом, реализовали его. По словам эксперта, в московском пенитенциарном ведомстве также проголосовало 2832 сотрудника.
"Если мы берем следственный изолятор города Москвы и центрального подчинения, включая следственный изолятор ФСБ Лефортово, проголосовало 6197 наших граждан, в том числе избирали и глав иных субъектов, в частности, шести субъектов, таких как Республика Мордовия, Республика Тыва, Брянская область, Тверская область, Ульяновская область", - сказал Волков.
"По сути, практически на 12.00 мск можно сказать, что по максимуму проголосовали все уже - те, кто содержится под стражей и те, кто стоит на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, исправительных центрах… Поэтому это результат той подготовительной работы, который зависит от обычных сотрудников и до уровня ФСИН РФ и ЦИК РФ", - добавил заместитель директора ФСИН РФ Александр Матвеенко в информационном центре ЦИК России.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу работает в Общественной палате РФ в течение всех дней голосования. РИА Новости - стратегический информационный партнер центра.
 
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