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Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66% - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66%
Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66%
Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T22:12+0300
2026-09-20T22:12+0300
общество
россия
владимир путин
цик
госдума
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования составляет 56,66%, следует из данных информационного центра ЦИК России. По данным Минцифры, итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87%, с ее помощью выбор сделали более 3,6 миллиона россиян.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке в столице. Граждане консолидировались вокруг президента России Владимира Путина, отметил Собянин. Он рассказал, что в последние сутки была отражена самая массированная атака БПЛА на Московский регион. С субботы на всех рубежах отбито более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 на подлете к столице.По мнению председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, ночная попытка атаки на столицу могла даже усилить желание москвичей проголосовать.
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общество , россия, владимир путин, цик, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ЦИК, Госдума, Выборы
22:12 20.09.2026
 
Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66%

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 56,66%

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования составляет 56,66%, следует из данных информационного центра ЦИК России.
По данным Минцифры, итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87%, с ее помощью выбор сделали более 3,6 миллиона россиян.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке в столице. Граждане консолидировались вокруг президента России Владимира Путина, отметил Собянин.
Он рассказал, что в последние сутки была отражена самая массированная атака БПЛА на Московский регион. С субботы на всех рубежах отбито более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 на подлете к столице.
По мнению председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, ночная попытка атаки на столицу могла даже усилить желание москвичей проголосовать.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинЦИКГосдумаВыборы
 
 
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