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Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66%

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия всех участков составила 56,66%

Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T22:12+0300

2026-09-20T22:12+0300

2026-09-20T22:12+0300

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владимир путин

цик

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования составляет 56,66%, следует из данных информационного центра ЦИК России. По данным Минцифры, итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87%, с ее помощью выбор сделали более 3,6 миллиона россиян.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке в столице. Граждане консолидировались вокруг президента России Владимира Путина, отметил Собянин. Он рассказал, что в последние сутки была отражена самая массированная атака БПЛА на Московский регион. С субботы на всех рубежах отбито более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 на подлете к столице.По мнению председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, ночная попытка атаки на столицу могла даже усилить желание москвичей проголосовать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, владимир путин, цик, госдума, выборы