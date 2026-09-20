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Захарова отреагировала на слова Зеленского о дефиците бюджета Украины
Захарова отреагировала на слова Зеленского о дефиците бюджета Украины - 20.09.2026, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на слова Зеленского о дефиците бюджета Украины
Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о космическом дефиците бюджета на Украине. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T15:30+0300
2026-09-20T15:30+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о космическом дефиците бюджета на Украине. Ранее Зеленский в ходе встречи "Карпатской инициативы" заявил, что страна столкнулась с "космическим" дефицитом бюджета. "Убьет путем украинской "могилизации" еще больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД РФ
Захарова отреагировала на слова Зеленского о дефиците бюджета Украины
Захарова прокомментировала слова Зеленского о космическом дефиците бюджета на Украине
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о космическом дефиците бюджета на Украине.
Ранее Зеленский в ходе встречи "Карпатской инициативы" заявил, что страна столкнулась с "космическим" дефицитом бюджета.
"Убьет путем украинской "могилизации" еще больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств", — написала Захарова в своем Telegram-канале.