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Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с "A2" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с "A2"
Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с "A2" - 21.09.2026, ПРАЙМ
Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с "A2"
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента Польши до "A3" с "A2", прогноз был изменен до стабильного с... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:08+0300
2026-09-21T11:08+0300
мировая экономика
польша
moody's
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента Польши до "A3" с "A2", прогноз был изменен до стабильного с негативного, говорится в релизе агентства. Краткосрочные рейтинги эмитента страны были понижены до "Prime-2" ("P-2") с "P-1", рейтинг странового потолка - уменьшен до "Aa2" с "Aa1". "Понижение рейтингов Польши до уровня "A3" отражает наши ожидания затяжного ухудшения финансовой устойчивости страны", - комментируют аналитики агентства. Moody's отмечает сохранение значительных бюджетных дефицитов, ведущих к существенному росту госдолга, что в сочетании с ростом расходов на его обслуживание ослабляет показатели платежеспособности, указывается в релизе. Согласно оценке агентства, эффективность бюджетной политики и национальной бюджетной системы Польши снизилась, говорится в сообщении. Стабильный прогноз отражает сбалансированные риски на уровне рейтинга "A3", а также мнение агентства об устойчивой и сильном экономическом росте и стабилизации уровня госдолга на отметке 70-75% от ВВП к концу текущего десятилетия. Агентство прогнозирует рост ВВП Польши на 3,7% по итогам текущего года и 3,2% в 2027 году после 3,6% в 2025 году. Госдолг будет на уровне 68,9% от ВВП в 2027 году по сравнению с 59,7% в 2025 году, ожидает Moody's.
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мировая экономика, польша, moody's, moody's
Мировая экономика, ПОЛЬША, Moody's, Moody's
11:08 21.09.2026
 
Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с "A2"

Moody's понизило рейтинг Польши до "A3" с негативным прогнозом

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента Польши до "A3" с "A2", прогноз был изменен до стабильного с негативного, говорится в релизе агентства.
Краткосрочные рейтинги эмитента страны были понижены до "Prime-2" ("P-2") с "P-1", рейтинг странового потолка - уменьшен до "Aa2" с "Aa1".
"Понижение рейтингов Польши до уровня "A3" отражает наши ожидания затяжного ухудшения финансовой устойчивости страны", - комментируют аналитики агентства.
Moody's отмечает сохранение значительных бюджетных дефицитов, ведущих к существенному росту госдолга, что в сочетании с ростом расходов на его обслуживание ослабляет показатели платежеспособности, указывается в релизе.
Согласно оценке агентства, эффективность бюджетной политики и национальной бюджетной системы Польши снизилась, говорится в сообщении.
Стабильный прогноз отражает сбалансированные риски на уровне рейтинга "A3", а также мнение агентства об устойчивой и сильном экономическом росте и стабилизации уровня госдолга на отметке 70-75% от ВВП к концу текущего десятилетия.
Агентство прогнозирует рост ВВП Польши на 3,7% по итогам текущего года и 3,2% в 2027 году после 3,6% в 2025 году. Госдолг будет на уровне 68,9% от ВВП в 2027 году по сравнению с 59,7% в 2025 году, ожидает Moody's.
 
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