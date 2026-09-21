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Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом
Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом - 21.09.2026, ПРАЙМ
Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом
БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T01:31+0300
2026-09-21T01:32+0300
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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания с 38,2% голосов по итогам подсчета 100% протоколов, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте регионального избиркома. Согласно результатам голосования, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла по итогам выборов второе место, получив в свою поддержку 35,5% голосов немецких избирателей. На третьем месте с результатом 6,5% голосов расположилась Левая партия. Партия "Зеленые" смогла получить 5,7% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заручился поддержкой всего 4,9% избирателей и впервые не смог преодолеть пятипроцентный избирательный барьер, необходимый для попадания в парламент. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) также не смогла пройти в парламент, за нее проголосовали только 4,8% избирателей. По данным избиркома, явка на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании составила 78,1%.
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фрг, фридрих мерц, выборы
ФРГ, Фридрих Мерц, Выборы
01:31 21.09.2026 (обновлено: 01:32 21.09.2026)
 
Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом

"Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг Мекленбурга с 38,2% голосов

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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания с 38,2% голосов по итогам подсчета 100% протоколов, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте регионального избиркома.
Согласно результатам голосования, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла по итогам выборов второе место, получив в свою поддержку 35,5% голосов немецких избирателей.
На третьем месте с результатом 6,5% голосов расположилась Левая партия. Партия "Зеленые" смогла получить 5,7% голосов.
Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заручился поддержкой всего 4,9% избирателей и впервые не смог преодолеть пятипроцентный избирательный барьер, необходимый для попадания в парламент.
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) также не смогла пройти в парламент, за нее проголосовали только 4,8% избирателей.
По данным избиркома, явка на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании составила 78,1%.
 
ФРГФридрих МерцВыборы
 
 
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