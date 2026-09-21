https://1prime.ru/20260921/adg-873488918.html

Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом

Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом - 21.09.2026, ПРАЙМ

Оппозиционная АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, ХДС Мерца за бортом

БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T01:31+0300

2026-09-21T01:31+0300

2026-09-21T01:32+0300

фрг

фридрих мерц

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873488918.jpg?1789943520

БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания с 38,2% голосов по итогам подсчета 100% протоколов, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте регионального избиркома. Согласно результатам голосования, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла по итогам выборов второе место, получив в свою поддержку 35,5% голосов немецких избирателей. На третьем месте с результатом 6,5% голосов расположилась Левая партия. Партия "Зеленые" смогла получить 5,7% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заручился поддержкой всего 4,9% избирателей и впервые не смог преодолеть пятипроцентный избирательный барьер, необходимый для попадания в парламент. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) также не смогла пройти в парламент, за нее проголосовали только 4,8% избирателей. По данным избиркома, явка на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании составила 78,1%.

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрг, фридрих мерц, выборы