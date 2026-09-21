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Минфин допустил продажу госпакета "Аэрофлота" в 2026 или 2027 году

Минфин допустил продажу госпакета "Аэрофлота" в 2026 или 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин допустил продажу госпакета "Аэрофлота" в 2026 или 2027 году

Минфин РФ допускает продажу госпакета "Аэрофлота" как в этом, так и в следующем году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:57+0300

2026-09-21T11:57+0300

2026-09-21T12:37+0300

бизнес

россия

алексей моисеев

минфин

аэрофлот

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ допускает продажу госпакета "Аэрофлота" как в этом, так и в следующем году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев."Допускаю оба варианта. Вопрос в рыночной конъюнктуре", - ответил он на вопрос, допускает ли Минфин перенос срока продажи госпакета "Аэрофлота" на следующий год.В начале сентября Моисеев сообщал, что госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, но необходимо следить за динамикой рынка.Часть госпакета "Аэрофлота" в 23,76% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорным инвестором, сообщал в начале июня глава компании Сергей Александровский. А министр финансов РФ Антон Силуанов говорил на полях ПМЭФ, что государство после приватизации сохранит контрольный пакет в авиакомпании.Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

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бизнес, россия, алексей моисеев, минфин, аэрофлот