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В "Аэрофлоте" оценили ситуацию на фондовом рынке для SPO - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В "Аэрофлоте" оценили ситуацию на фондовом рынке для SPO
В "Аэрофлоте" оценили ситуацию на фондовом рынке для SPO - 21.09.2026, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" оценили ситуацию на фондовом рынке для SPO
Ситуация на фондовом рынке является не самой благоприятной для продажи части акций "Аэрофлота" в рамках SPO, заявил первый заместитель генерального директора... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:46+0300
2026-09-21T18:02+0300
акции
антон силуанов
аэрофлот
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фондовом рынке является не самой благоприятной для продажи части акций "Аэрофлота" в рамках SPO, заявил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансам Андрей Чиханчин. "Ситуация, которая на текущий момент сложилась на фондовом рынке, она, наверное, с точки зрения нашего SPO, не самая благоприятная для того, чтобы выходить с этим SPO", - сказал он на сессии Московского финансового форума. Чиханчин также отметил, что "Аэрофлот" показывает результаты на бирже благодаря ликвидности акций, открытости компании для инвесторов и показателям возврата инвестиций. "За два последних года мы заплатили 42 миллиарда дивидендов. В 2025 году, по итогам 2025 года, доходность составила дивидендов 15,7%", - подчеркнул он. Оборот акций "Аэрофлота" на торгах, по словам замглавы компании, составляет 1,5 миллиарда рублей в день, а всего у компании 725 тысяч инвесторов. Часть госпакета "Аэрофлота" в 23,76% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорным инвестором, сообщал в начале июня глава компании Сергей Александровский, а министр финансов РФ Антон Силуанов говорил на полях ПМЭФ, что государство после приватизации сохранит контрольный пакет в авиакомпании. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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192
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акции, антон силуанов, аэрофлот
Акции, Антон Силуанов, Аэрофлот
17:46 21.09.2026 (обновлено: 18:02 21.09.2026)
 
В "Аэрофлоте" оценили ситуацию на фондовом рынке для SPO

Чиханчин назвал ситуацию на фондовом рынке для SPO "Аэрофлота" не самой благоприятной

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фондовом рынке является не самой благоприятной для продажи части акций "Аэрофлота" в рамках SPO, заявил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансам Андрей Чиханчин.
"Ситуация, которая на текущий момент сложилась на фондовом рынке, она, наверное, с точки зрения нашего SPO, не самая благоприятная для того, чтобы выходить с этим SPO", - сказал он на сессии Московского финансового форума.
Чиханчин также отметил, что "Аэрофлот" показывает результаты на бирже благодаря ликвидности акций, открытости компании для инвесторов и показателям возврата инвестиций.
"За два последних года мы заплатили 42 миллиарда дивидендов. В 2025 году, по итогам 2025 года, доходность составила дивидендов 15,7%", - подчеркнул он.
Оборот акций "Аэрофлота" на торгах, по словам замглавы компании, составляет 1,5 миллиарда рублей в день, а всего у компании 725 тысяч инвесторов.
Часть госпакета "Аэрофлота" в 23,76% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорным инвестором, сообщал в начале июня глава компании Сергей Александровский, а министр финансов РФ Антон Силуанов говорил на полях ПМЭФ, что государство после приватизации сохранит контрольный пакет в авиакомпании.
Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
 
АкцииАнтон СилуановАэрофлот
 
 
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