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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)" - 21.09.2026, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:25+0300

2026-09-21T18:25+0300

2026-09-21T18:25+0300

леонид михельсон

геннадий тимченко

новатэк

акра

газпром

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Новатэк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении. Кредитный рейтинг "Новатэка" обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, географии и денежного потока, очень крупным размером бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, поясняет АКРА. Очень высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность, очень низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации, оценивает агентство. Также отмечается, что агентство оценивает стратегию компании как успешную и последовательную, системы корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют лучшим мировым стандартам, структура группы умеренно усложнена, что экономически обоснованно и объясняется масштабами деятельности. Кроме того, очень сильная ликвидность компании объясняется устойчивым операционным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, широким доступом к внешним источникам ликвидности и сбалансированной дивидендной политикой. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, добавляется в сообщении. При этом к негативному рейтинговому изменению может привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 1х при одновременном устойчивом снижении средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам до уровня ниже 8х. Также негативно на рейтинг компании может повлиять существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.

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леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, акра, газпром