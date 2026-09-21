https://1prime.ru/20260921/akr-873525981.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)" - 21.09.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:25+0300
2026-09-21T18:25+0300
2026-09-21T18:25+0300
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
акра
газпром
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Новатэк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении.
Кредитный рейтинг "Новатэка" обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, географии и денежного потока, очень крупным размером бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, поясняет АКРА.
Очень высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность, очень низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации, оценивает агентство.
Также отмечается, что агентство оценивает стратегию компании как успешную и последовательную, системы корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют лучшим мировым стандартам, структура группы умеренно усложнена, что экономически обоснованно и объясняется масштабами деятельности.
Кроме того, очень сильная ликвидность компании объясняется устойчивым операционным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, широким доступом к внешним источникам ликвидности и сбалансированной дивидендной политикой.
"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, добавляется в сообщении.
При этом к негативному рейтинговому изменению может привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 1х при одновременном устойчивом снижении средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам до уровня ниже 8х.
Также негативно на рейтинг компании может повлиять существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
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леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, акра, газпром
Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, АКРА, Газпром
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Новатэк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении.
Кредитный рейтинг "Новатэка" обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, географии и денежного потока, очень крупным размером бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, поясняет АКРА.
Очень высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность, очень низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации, оценивает агентство.
Также отмечается, что агентство оценивает стратегию компании как успешную и последовательную, системы корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют лучшим мировым стандартам, структура группы умеренно усложнена, что экономически обоснованно и объясняется масштабами деятельности.
Кроме того, очень сильная ликвидность компании объясняется устойчивым операционным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, широким доступом к внешним источникам ликвидности и сбалансированной дивидендной политикой.
"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, добавляется в сообщении.
При этом к негативному рейтинговому изменению может привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 1х при одновременном устойчивом снижении средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам до уровня ниже 8х.
Также негативно на рейтинг компании может повлиять существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.