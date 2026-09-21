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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)" - 21.09.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:25+0300
2026-09-21T18:25+0300
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
акра
газпром
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Новатэк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении. Кредитный рейтинг "Новатэка" обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, географии и денежного потока, очень крупным размером бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, поясняет АКРА. Очень высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность, очень низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации, оценивает агентство. Также отмечается, что агентство оценивает стратегию компании как успешную и последовательную, системы корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют лучшим мировым стандартам, структура группы умеренно усложнена, что экономически обоснованно и объясняется масштабами деятельности. Кроме того, очень сильная ликвидность компании объясняется устойчивым операционным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, широким доступом к внешним источникам ликвидности и сбалансированной дивидендной политикой. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, добавляется в сообщении. При этом к негативному рейтинговому изменению может привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 1х при одновременном устойчивом снижении средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам до уровня ниже 8х. Также негативно на рейтинг компании может повлиять существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, акра, газпром
Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, АКРА, Газпром
18:25 21.09.2026
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новатэка" на уровне "AAA(RU)"

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг компании "Новатэк" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Новатэк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", и выпусков его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении.
Кредитный рейтинг "Новатэка" обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, географии и денежного потока, очень крупным размером бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, поясняет АКРА.
Очень высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность, очень низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации, оценивает агентство.
Также отмечается, что агентство оценивает стратегию компании как успешную и последовательную, системы корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют лучшим мировым стандартам, структура группы умеренно усложнена, что экономически обоснованно и объясняется масштабами деятельности.
Кроме того, очень сильная ликвидность компании объясняется устойчивым операционным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, широким доступом к внешним источникам ликвидности и сбалансированной дивидендной политикой.
"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, добавляется в сообщении.
При этом к негативному рейтинговому изменению может привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 1х при одновременном устойчивом снижении средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам до уровня ниже 8х.
Также негативно на рейтинг компании может повлиять существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
 
Леонид МихельсонГеннадий ТимченкоНоватэкАКРАГазпром
 
 
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