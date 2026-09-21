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Российский рынок акций закрылся в понедельник снижением на 0,88%

Российский рынок акций закрылся в понедельник снижением на 0,88% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся в понедельник снижением на 0,88%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника уменьшился на 0,88%, следует из данных Московской биржи. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:15+0300

2026-09-21T19:15+0300

2026-09-21T19:15+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника уменьшился на 0,88%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2257,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 845,84 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс