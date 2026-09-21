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Минфин не исключил небольшие закупки алмазов в Гохран в течение года - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин не исключил небольшие закупки алмазов в Гохран в течение года
Минфин не исключил небольшие закупки алмазов в Гохран в течение года - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не исключил небольшие закупки алмазов в Гохран в течение года
Решения по закупкам алмазов в Гохран в этом году пока не принято, но в течение года какие-то небольшие закупки будут производиться, сообщил замминистра финансов | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:15+0300
2026-09-21T13:15+0300
финансы
алексей моисеев
гохран
минфин рф
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Решения по закупкам алмазов в Гохран в этом году пока не принято, но в течение года какие-то небольшие закупки будут производиться, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума (МФФ-2026). "Нет, пока нет. Честно говоря, мне кажется, что рынок показывает признаки оздоровления, поэтому пока мы подождем… У нас есть бюджетный лимит, который действует до конца года… нашла основная цель - это скупать золото, поэтому мы сейчас подождем, понаблюдаем. Пока я необходимости покупать алмазы не вижу, но какие-то закупки небольшие будут производиться", - ответил он на вопрос, принято ли решение по закупкам алмазов в Гохран. Моисеев уточнил, что закупки возможны в течение года. В конце июня замминистра финансов заявлял, что Минфин РФ пока закупил в Гохран незначительные объемы золота и алмазов, до конца года продолжит закупки только драгметалла, если ситуация на рынке алмазов не станет критической. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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финансы, алексей моисеев, гохран, минфин рф
Финансы, Алексей Моисеев, Гохран, Минфин РФ
13:15 21.09.2026
 
Минфин не исключил небольшие закупки алмазов в Гохран в течение года

Моисеев: в течение года небольшие закупки алмазов в Гохран будут производиться

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Решения по закупкам алмазов в Гохран в этом году пока не принято, но в течение года какие-то небольшие закупки будут производиться, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума (МФФ-2026).
"Нет, пока нет. Честно говоря, мне кажется, что рынок показывает признаки оздоровления, поэтому пока мы подождем… У нас есть бюджетный лимит, который действует до конца года… нашла основная цель - это скупать золото, поэтому мы сейчас подождем, понаблюдаем. Пока я необходимости покупать алмазы не вижу, но какие-то закупки небольшие будут производиться", - ответил он на вопрос, принято ли решение по закупкам алмазов в Гохран.
Моисеев уточнил, что закупки возможны в течение года.
В конце июня замминистра финансов заявлял, что Минфин РФ пока закупил в Гохран незначительные объемы золота и алмазов, до конца года продолжит закупки только драгметалла, если ситуация на рынке алмазов не станет критической.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
 
ФинансыАлексей МоисеевГохранМинфин РФ
 
 
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