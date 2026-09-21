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Болезнь Альцгеймера: как распознать первые признаки и что делать

Болезнь Альцгеймера: как распознать первые признаки и что делать - 21.09.2026, ПРАЙМ

Болезнь Альцгеймера: как распознать первые признаки и что делать

21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это повод поговорить о заболевании, вокруг которого до сих пор много заблуждений. Одно из... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:09+0300

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2026-09-21T09:09+0300

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. 21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это повод поговорить о заболевании, вокруг которого до сих пор много заблуждений. Одно из самых распространенных — считать болезнь Альцгеймера и деменцию синонимами.Деменция и болезнь Альцгеймера — не одно и то жеДеменция — это не отдельное заболевание, а синдром: состояние, при котором ухудшаются память, мышление, речь, способность ориентироваться и выполнять привычные повседневные действия. Причины у деменции могут быть разными. Болезнь Альцгеймера — одна из них и самая распространённая: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на неё приходится около 60–70% случаев деменции.При болезни Альцгеймера специфические изменения в головном мозге постепенно приводят к утрате когнитивных функций. Обычно заболевание развивается медленно, на протяжении месяцев и лет. Поэтому его первые проявления бывает легко принять за обычную возрастную забывчивость.На какие признаки стоит обратить вниманиеОдин из наиболее характерных ранних симптомов — ухудшение кратковременной памяти. Человек может несколько раз задавать один и тот же вопрос, забывать недавние разговоры, постоянно терять вещи. Постепенно могут появляться сложности с подбором привычных слов, решением обычных задач и финансовыми расчётами, ориентацией в знакомых местах. Иногда меняются настроение и поведение, человек становится более замкнутым или тревожным.При этом отдельная забытая фамилия или потерянные ключи сами по себе ещё не говорят о болезни. Насторожить должны изменения, которые повторяются, постепенно усиливаются и начинают мешать обычной жизни. В такой ситуации лучше не ждать, а обратиться к врачу — неврологу, гериатру или начать с терапевта. Диагностика включает беседу с пациентом и близкими, оценку когнитивных функций и при необходимости лабораторные исследования и нейровизуализацию. Важно и то, что проблемы с памятью могут быть связаны с другими состояниями, часть из которых поддаётся лечению.Что можно сделатьСегодня медицина пока не располагает универсальным способом полностью излечить деменцию. Однако это не означает, что человеку нельзя помочь. Существуют препараты, которые у части пациентов позволяют уменьшить выраженность симптомов; для отдельных пациентов применяются и более современные методы терапии. Конкретное лечение должен подбирать врач после установления диагноза.Не менее важна повседневная поддержка. Даже простые привычки помогают дольше сохранять самостоятельность и привычный ритм жизни: регулярная физическая активность, общение с родственниками и друзьями, чтение, музыка, совместное приготовление еды и другие знакомые занятия. Большое значение имеет и организация быта — стабильный распорядок дня, привычные места для вещей, крупные часы, календарь, заметки с напоминаниями. В ряде случаев память теряется избирательно: человек, хорошо ориентирующийся в своем жилье, теряется в незнакомой среде. Здесь помогут специальные трекеры, записки с напоминаниями и важными телефонами.Поддержка нужна не только самому пациенту. Болезнь Альцгеймера постепенно меняет привычную жизнь всей семьи, а уход за близким человеком может занимать много времени и требовать значительных эмоциональных и физических сил. Поэтому важно распределять обязанности между родственниками, не отказываться от помощи других людей и давать основному ухаживающему человеку возможность отдыхать.Финансовая защитаОтдельного внимания заслуживает финансовая защита: на случай возникновения критических заболеваний стоит заранее рассмотреть оформление страхового полиса. Такие программы позволяют получить денежную выплату при подтверждении диагноза (включая деменцию или болезнь Альцгеймера), что помогает компенсировать потерю дохода, оплатить услуги сиделки, приобрести необходимые средства реабилитации или адаптировать жилье без серьезного удара по семейному бюджету.Болезнь Альцгеймера меняет жизнь всей семьи. Но чем раньше замечены изменения и начато наблюдение у специалистов, тем больше возможностей сохранить привычный уклад и качество жизни человека настолько долго, насколько это возможно.Автор: Евгений Ковалёв, исполнительный директор СберСтрахования жизни

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Евгений Ковалев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869475137_0:120:912:1032_100x100_80_0_0_3c6d661bcfe768844e456561b01d0f39.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Ковалев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869475137_0:120:912:1032_100x100_80_0_0_3c6d661bcfe768844e456561b01d0f39.jpg

мнения аналитиков, общество , здоровье, сберстрахование жизни, воз