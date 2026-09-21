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Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине - 21.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине
Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:08+0300
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2026-09-21T11:08+0300
финансы
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
"С учетом тех выплат, которые необходимо профинансировать обязательно в 4-м квартале 26 года, а также если экстраполировать тенденции снижения поступлений на 4-й квартал, то в принципе можно сделать вывод, что денег уже нет. Их точно уже нет", - заявил Кущ в эфире канал "Новости.Live".
По словам аналитика, дефицит финансов ставит под сомнения возможности Украины закрывать даже базовые потребности государства, в частности социальные выплаты.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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финансы, мировая экономика, украина
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине
Аналитик Кущ: Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
"С учетом тех выплат, которые необходимо профинансировать обязательно в 4-м квартале 26 года, а также если экстраполировать тенденции снижения поступлений на 4-й квартал, то в принципе можно сделать вывод, что денег уже нет. Их точно уже нет", - заявил Кущ в эфире канал "Новости.Live".
По словам аналитика, дефицит финансов ставит под сомнения возможности Украины закрывать даже базовые потребности государства, в частности социальные выплаты.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).