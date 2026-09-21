Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/analitik-873502189.html
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине - 21.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине
Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:08+0300
2026-09-21T11:08+0300
финансы
мировая экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873502189.jpg?1789978099
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. "С учетом тех выплат, которые необходимо профинансировать обязательно в 4-м квартале 26 года, а также если экстраполировать тенденции снижения поступлений на 4-й квартал, то в принципе можно сделать вывод, что денег уже нет. Их точно уже нет", - заявил Кущ в эфире канал "Новости.Live". По словам аналитика, дефицит финансов ставит под сомнения возможности Украины закрывать даже базовые потребности государства, в частности социальные выплаты. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА
11:08 21.09.2026
 
Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине

Аналитик Кущ: Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
"С учетом тех выплат, которые необходимо профинансировать обязательно в 4-м квартале 26 года, а также если экстраполировать тенденции снижения поступлений на 4-й квартал, то в принципе можно сделать вывод, что денег уже нет. Их точно уже нет", - заявил Кущ в эфире канал "Новости.Live".
По словам аналитика, дефицит финансов ставит под сомнения возможности Украины закрывать даже базовые потребности государства, в частности социальные выплаты.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала