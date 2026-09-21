https://1prime.ru/20260921/analitik-873502189.html

Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине

Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине - 21.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик заявил о дефиците финансов на Украине

Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:08+0300

2026-09-21T11:08+0300

2026-09-21T11:08+0300

финансы

мировая экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873502189.jpg?1789978099

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с дефицитом финансов в четвертом квартале этого года из-за провала налоговых сборов, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. "С учетом тех выплат, которые необходимо профинансировать обязательно в 4-м квартале 26 года, а также если экстраполировать тенденции снижения поступлений на 4-й квартал, то в принципе можно сделать вывод, что денег уже нет. Их точно уже нет", - заявил Кущ в эфире канал "Новости.Live". По словам аналитика, дефицит финансов ставит под сомнения возможности Украины закрывать даже базовые потребности государства, в частности социальные выплаты. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина