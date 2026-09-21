Борьба за нисходящий тренд

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели снизился на процент: в моменте было ралли и даже трёхмесячные максимумы выше 2380 пунктов, а под занавес периода случилось падение ниже 2240 пунктов — ожидания очередной быстрой деэскалации не оправдались, и биржевики поспешили скинуть спекулятивные длинные позиции. Тем не менее бенчмарк остаётся на границе нисходящего тренда: продавцы не дают сломать формацию, а покупатели пытаются удержаться на отвоёванной преграде.По нашим оценкам, вероятность успеха у быков несколько выше — санкции Трампа уже вызвали негативную реакцию в Китае и Индии, нефть после пролива может отскочить, а курсы инвалют после коррекции способны восстановиться.Слабее рынка на прошлой неделе — акции МТС, которые упали на 10%. Фактор распродаж — изменение дивидендной политики корпорации, и теперь выплаты могут быть на 30% ниже обычных 35 рублей в год. Курс отреагировал обвалом с 200 и ниже 175 рублей. На фоне перепроданности на этой неделе вероятны стабилизация на уровне и даже локальный отскок. На фоне корректировки дивидендной политики целевые 240 рублей откладываются.Сильнее рынка за период — бумаги "Роснефти", прибавившие 4%. Факторы оптимизма: подорожание сырья, запуск крупного проекта "Восток Ойл". Курс закрепился выше 360 рублей — важное сопротивление остаётся позади, а впереди недавние пики на 385 рублей и долгосрочные целевые на 420 рублей.Рубль всю неделю простоял в боковике. Курсы инвалют после коррекции приступили к консолидации, обычно это перед всплеском. По нашим расчётам, вероятность отскока пар вверх выше варианта продолжения вниз. Ориентиры на неделю и до конца сентября — возврат доллара на 85 рублей, евро за 98 рублей, юань может к 12,7 рубля. А пока — доллар у 84,2 рубля, евро по 96,66 рубля, биржевой юань над 12,58 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели снизился на процент: в моменте было ралли и даже трёхмесячные максимумы выше 2380 пунктов, а под занавес периода случилось падение ниже 2240 пунктов — ожидания очередной быстрой деэскалации не оправдались, и биржевики поспешили скинуть спекулятивные длинные позиции. Тем не менее бенчмарк остаётся на границе нисходящего тренда: продавцы не дают сломать формацию, а покупатели пытаются удержаться на отвоёванной преграде.
По нашим оценкам, вероятность успеха у быков несколько выше — санкции Трампа уже вызвали негативную реакцию в Китае и Индии, нефть после пролива может отскочить, а курсы инвалют после коррекции способны восстановиться.
Слабее рынка на прошлой неделе — акции МТС, которые упали на 10%. Фактор распродаж — изменение дивидендной политики корпорации, и теперь выплаты могут быть на 30% ниже обычных 35 рублей в год. Курс отреагировал обвалом с 200 и ниже 175 рублей. На фоне перепроданности на этой неделе вероятны стабилизация на уровне и даже локальный отскок. На фоне корректировки дивидендной политики целевые 240 рублей откладываются.
Сильнее рынка за период — бумаги "Роснефти", прибавившие 4%. Факторы оптимизма: подорожание сырья, запуск крупного проекта "Восток Ойл". Курс закрепился выше 360 рублей — важное сопротивление остаётся позади, а впереди недавние пики на 385 рублей и долгосрочные целевые на 420 рублей.
Рубль всю неделю простоял в боковике. Курсы инвалют после коррекции приступили к консолидации, обычно это перед всплеском. По нашим расчётам, вероятность отскока пар вверх выше варианта продолжения вниз. Ориентиры на неделю и до конца сентября — возврат доллара на 85 рублей, евро за 98 рублей, юань может к 12,7 рубля. А пока — доллар у 84,2 рубля, евро по 96,66 рубля, биржевой юань над 12,58 рубля.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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