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Борьба за нисходящий тренд - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Борьба за нисходящий тренд
Борьба за нисходящий тренд - 21.09.2026, ПРАЙМ
Борьба за нисходящий тренд
Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели снизился на процент: в моменте было ралли и даже трёхмесячные максимумы выше 2380 пунктов, а под занавес периода... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:08+0300
2026-09-21T13:08+0300
рынок
китай
мосбиржа
мтс
роснефть
индия
торги
мнения аналитиков
михаил зельцер
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели снизился на процент: в моменте было ралли и даже трёхмесячные максимумы выше 2380 пунктов, а под занавес периода случилось падение ниже 2240 пунктов — ожидания очередной быстрой деэскалации не оправдались, и биржевики поспешили скинуть спекулятивные длинные позиции. Тем не менее бенчмарк остаётся на границе нисходящего тренда: продавцы не дают сломать формацию, а покупатели пытаются удержаться на отвоёванной преграде.По нашим оценкам, вероятность успеха у быков несколько выше — санкции Трампа уже вызвали негативную реакцию в Китае и Индии, нефть после пролива может отскочить, а курсы инвалют после коррекции способны восстановиться.Слабее рынка на прошлой неделе — акции МТС, которые упали на 10%. Фактор распродаж — изменение дивидендной политики корпорации, и теперь выплаты могут быть на 30% ниже обычных 35 рублей в год. Курс отреагировал обвалом с 200 и ниже 175 рублей. На фоне перепроданности на этой неделе вероятны стабилизация на уровне и даже локальный отскок. На фоне корректировки дивидендной политики целевые 240 рублей откладываются.Сильнее рынка за период — бумаги "Роснефти", прибавившие 4%. Факторы оптимизма: подорожание сырья, запуск крупного проекта "Восток Ойл". Курс закрепился выше 360 рублей — важное сопротивление остаётся позади, а впереди недавние пики на 385 рублей и долгосрочные целевые на 420 рублей.Рубль всю неделю простоял в боковике. Курсы инвалют после коррекции приступили к консолидации, обычно это перед всплеском. По нашим расчётам, вероятность отскока пар вверх выше варианта продолжения вниз. Ориентиры на неделю и до конца сентября — возврат доллара на 85 рублей, евро за 98 рублей, юань может к 12,7 рубля. А пока — доллар у 84,2 рубля, евро по 96,66 рубля, биржевой юань над 12,58 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
рынок, китай, мосбиржа, мтс, роснефть, индия, торги, мнения аналитиков, михаил зельцер
Рынок, КИТАЙ, Мосбиржа, МТС, Роснефть, ИНДИЯ, Торги, Мнения аналитиков, Михаил Зельцер
13:08 21.09.2026
 
Борьба за нисходящий тренд

Индекс Мосбиржи потерял 1% за неделю, МТС упала на 10%, "Роснефть" выросла на 4%

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели снизился на процент: в моменте было ралли и даже трёхмесячные максимумы выше 2380 пунктов, а под занавес периода случилось падение ниже 2240 пунктов — ожидания очередной быстрой деэскалации не оправдались, и биржевики поспешили скинуть спекулятивные длинные позиции. Тем не менее бенчмарк остаётся на границе нисходящего тренда: продавцы не дают сломать формацию, а покупатели пытаются удержаться на отвоёванной преграде.
По нашим оценкам, вероятность успеха у быков несколько выше — санкции Трампа уже вызвали негативную реакцию в Китае и Индии, нефть после пролива может отскочить, а курсы инвалют после коррекции способны восстановиться.
Слабее рынка на прошлой неделе — акции МТС, которые упали на 10%. Фактор распродаж — изменение дивидендной политики корпорации, и теперь выплаты могут быть на 30% ниже обычных 35 рублей в год. Курс отреагировал обвалом с 200 и ниже 175 рублей. На фоне перепроданности на этой неделе вероятны стабилизация на уровне и даже локальный отскок. На фоне корректировки дивидендной политики целевые 240 рублей откладываются.
Сильнее рынка за период — бумаги "Роснефти", прибавившие 4%. Факторы оптимизма: подорожание сырья, запуск крупного проекта "Восток Ойл". Курс закрепился выше 360 рублей — важное сопротивление остаётся позади, а впереди недавние пики на 385 рублей и долгосрочные целевые на 420 рублей.
Рубль всю неделю простоял в боковике. Курсы инвалют после коррекции приступили к консолидации, обычно это перед всплеском. По нашим расчётам, вероятность отскока пар вверх выше варианта продолжения вниз. Ориентиры на неделю и до конца сентября — возврат доллара на 85 рублей, евро за 98 рублей, юань может к 12,7 рубля. А пока — доллар у 84,2 рубля, евро по 96,66 рубля, биржевой юань над 12,58 рубля.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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