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Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ
Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ
Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, переносит проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с октября на ноябрь, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:30+0300
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сан-франциско
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, переносит проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с октября на ноябрь, сообщает издание Wall Street Journal. "Anthropic планирует провести первичное публичное размещение акций в ноябре, позже, чем ожидали многие инвесторы ", - говорится в сообщении. Согласно источникам, знакомых с делом, которые приводит издание, ранее ожидалось, что компания выйдет на IPO в октябре. Некоторые консультанты Anthropic считают, что ожидание до ноября даст Anthropic время для публикации квартальной финансовой отчетности, которая продемонстрируют его сильные конкурентные позиции, даже после того, как в сентябре его соперник - OpenAI - представил свою новейшую модель Astra. Инвесторы прогнозируют, что стоимость Anthropic будет оценена примерно в 2 триллиона долларов, в ходе размещения акций компания привлечет до 100 миллиардов долларов, что превысит рекорды, установленные SpaceX при выходе на IPO, отмечается в материале. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, сан-франциско, openai, spacex
Технологии, Сан-Франциско, OpenAI, SpaceX
09:30 21.09.2026
 
Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ

WSJ: Anthropic переносит IPO с октября на ноябрь из-за ожиданий инвесторов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, переносит проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с октября на ноябрь, сообщает издание Wall Street Journal.
"Anthropic планирует провести первичное публичное размещение акций в ноябре, позже, чем ожидали многие инвесторы ", - говорится в сообщении.
Согласно источникам, знакомых с делом, которые приводит издание, ранее ожидалось, что компания выйдет на IPO в октябре.
Некоторые консультанты Anthropic считают, что ожидание до ноября даст Anthropic время для публикации квартальной финансовой отчетности, которая продемонстрируют его сильные конкурентные позиции, даже после того, как в сентябре его соперник - OpenAI - представил свою новейшую модель Astra.
Инвесторы прогнозируют, что стоимость Anthropic будет оценена примерно в 2 триллиона долларов, в ходе размещения акций компания привлечет до 100 миллиардов долларов, что превысит рекорды, установленные SpaceX при выходе на IPO, отмечается в материале.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииСан-ФранцискоOpenAISpaceX
 
 
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