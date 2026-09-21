https://1prime.ru/20260921/anthropic--873496667.html

Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ

Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Anthropic переносит IPO на ноябрь, пишет WSJ

Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, переносит проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с октября на ноябрь, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:30+0300

2026-09-21T09:30+0300

2026-09-21T09:30+0300

технологии

сан-франциско

openai

spacex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, переносит проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с октября на ноябрь, сообщает издание Wall Street Journal. "Anthropic планирует провести первичное публичное размещение акций в ноябре, позже, чем ожидали многие инвесторы ", - говорится в сообщении. Согласно источникам, знакомых с делом, которые приводит издание, ранее ожидалось, что компания выйдет на IPO в октябре. Некоторые консультанты Anthropic считают, что ожидание до ноября даст Anthropic время для публикации квартальной финансовой отчетности, которая продемонстрируют его сильные конкурентные позиции, даже после того, как в сентябре его соперник - OpenAI - представил свою новейшую модель Astra. Инвесторы прогнозируют, что стоимость Anthropic будет оценена примерно в 2 триллиона долларов, в ходе размещения акций компания привлечет до 100 миллиардов долларов, что превысит рекорды, установленные SpaceX при выходе на IPO, отмечается в материале. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

сан-франциско

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сан-франциско, openai, spacex