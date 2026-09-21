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"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу
Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:59+0300
2026-09-21T19:59+0300
2026-09-21T19:59+0300
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ашан
auchan
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше развиваться, сообщила компания.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". Накануне компания сообщила РИА Новости, что продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений.
"Компания "Ашан Ритейл Россия" продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - сказано в сообщении.
"Торговая сеть выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - добавляется там.
В компании подчеркнули, что передача активов во временное управление не является национализацией или сменой собственника.
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бизнес, финансы, россия, владимир путин, ашан, auchan
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Ашан, Auchan
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу
"Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит работу
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше развиваться, сообщила компания.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". Накануне компания сообщила РИА Новости, что продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений.
"Компания "Ашан Ритейл Россия" продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - сказано в сообщении.
"Торговая сеть выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - добавляется там.
В компании подчеркнули, что передача активов во временное управление не является национализацией или сменой собственника.