Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/ashan-873530102.html
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу
Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:59+0300
2026-09-21T19:59+0300
бизнес
финансы
россия
владимир путин
ашан
auchan
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873530102.jpg?1790009982
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше развиваться, сообщила компания. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". Накануне компания сообщила РИА Новости, что продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений. "Компания "Ашан Ритейл Россия" продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - сказано в сообщении. "Торговая сеть выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - добавляется там. В компании подчеркнули, что передача активов во временное управление не является национализацией или сменой собственника.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, владимир путин, ашан, auchan
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Ашан, Auchan
19:59 21.09.2026
 
"Ашан" после передачи во временное управление продолжит работу

"Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит работу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский "Ашан" после передачи во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" продолжит в полном объеме свою коммерческую деятельность и будет дальше развиваться, сообщила компания.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". Накануне компания сообщила РИА Новости, что продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений.
"Компания "Ашан Ритейл Россия" продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - сказано в сообщении.
"Торговая сеть выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - добавляется там.
В компании подчеркнули, что передача активов во временное управление не является национализацией или сменой собственника.
 
БизнесФинансыРОССИЯВладимир ПутинАшанAuchan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала