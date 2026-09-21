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Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на НПЗ в России, пишут СМИ
Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на НПЗ в России, пишут СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на НПЗ в России, пишут СМИ
Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского во время телефонного разговора прекратить... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T00:25+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского во время телефонного разговора прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В воскресенье Зеленский утверждал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке. "Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора. По словам собеседника портала, слово "дизель" повторялось в ходе телефонного разговора много раз. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Российский лидер отмечал, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
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США, Нью-Йорк, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на НПЗ в России, пишут СМИ
Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на НПЗ в России
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского во время телефонного разговора прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
В воскресенье Зеленский утверждал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке.
"Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.
По словам собеседника портала, слово "дизель" повторялось в ходе телефонного разговора много раз.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Российский лидер отмечал, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке