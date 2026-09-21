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Власти Москвы рассказали, как столица создает рабочие места в регионах - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Москвы рассказали, как столица создает рабочие места в регионах
Власти Москвы рассказали, как столица создает рабочие места в регионах - 21.09.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы рассказали, как столица создает рабочие места в регионах
Госзаказ Москвы способствовал созданию порядка двух миллионов рабочих мест в регионах России, заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:25+0300
2026-09-21T14:29+0300
россия
москва
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Госзаказ Москвы способствовал созданию порядка двух миллионов рабочих мест в регионах России, заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. В понедельник в столице проходит XI Московский финансовый форум. Главная тема этого года - "Устойчивая финансовая система - основа развития страны". "За счет высокого спроса Москва создает большое количество рабочих мест. Мы делали оценку исходя из уровня госзаказа, который на сегодняшний момент существует в Москве, порядка двух миллионов рабочих мест создается в регионах", - сказала Багреева в ходе сессии форума. По словам заммэра, это связано с тем, что предприниматели, стремясь сократить издержки на труд, открывают центры компетенций и корпоративные университеты в регионах. "Москва - это не только привлекательный рынок труда, это довольно дорогой рынок труда, потому что уровень заработных плат в столице выше, чем в регионах. И для ряда предпринимателей это повод создавать определенные центры компетенций в регионах, где издержки на труд существенно ниже, чем в городе", - пояснила Багреева.
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
14:25 21.09.2026 (обновлено: 14:29 21.09.2026)
 
Власти Москвы рассказали, как столица создает рабочие места в регионах

Багреева: госзаказ Москвы способствовал созданию около 2 миллионов рабочих мест в регионах

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Госзаказ Москвы способствовал созданию порядка двух миллионов рабочих мест в регионах России, заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
В понедельник в столице проходит XI Московский финансовый форум. Главная тема этого года - "Устойчивая финансовая система - основа развития страны".
"За счет высокого спроса Москва создает большое количество рабочих мест. Мы делали оценку исходя из уровня госзаказа, который на сегодняшний момент существует в Москве, порядка двух миллионов рабочих мест создается в регионах", - сказала Багреева в ходе сессии форума.
По словам заммэра, это связано с тем, что предприниматели, стремясь сократить издержки на труд, открывают центры компетенций и корпоративные университеты в регионах.
"Москва - это не только привлекательный рынок труда, это довольно дорогой рынок труда, потому что уровень заработных плат в столице выше, чем в регионах. И для ряда предпринимателей это повод создавать определенные центры компетенций в регионах, где издержки на труд существенно ниже, чем в городе", - пояснила Багреева.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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