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Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон

Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон - 21.09.2026, ПРАЙМ

Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон

Санкт-Петербург с мая до середины сентября 2026 года принял порядка 6,18 миллиона туристов, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:36+0300

2026-09-21T18:36+0300

2026-09-21T18:36+0300

бизнес

санкт-петербург

московская область

москва

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – ПРАЙМ. Санкт-Петербург с мая до середины сентября 2026 года принял порядка 6,18 миллиона туристов, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Петербург подвел итоги летнего туристического сезона. С мая по середину сентября 2026 года город принял порядка 6,18 миллиона туристов, как и в прошлом году", - говорится в сообщении. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город остается одним из самых привлекательных направлений для путешественников. "Мы развиваем инфраструктуру гостеприимства, поддерживаем событийную и деловую повестку и делаем все, чтобы поездка в Северную столицу запоминалась надолго. Город последовательно выполняет поручение президента по наращиванию доли туризма в региональной экономике и созданию комфортных условий для гостей", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По данным властей, основную часть турпотока - 94% - обеспечивают путешественники из регионов России, их число за сезон выросло до 5,8 миллиона. Почти треть гостей приезжает из Москвы и Московской области, 16% — из Приволжского федерального округа, 15% — из Северо-Западного. Российский турист тратит на поездку в Петербург в среднем 68,4 тысячи рублей. Более четверти бюджета гости направляют на музеи, экскурсии и события. Сообщается, что въездной турпоток из-за рубежа составил 374,6 тысячи поездок. Петербург сохраняет статус второго по популярности города России среди иностранцев — на него приходится 14,7% всех размещений иностранных граждан в стране (вдвое больше, чем в Московской области и Татарстане). Среди стран дальнего зарубежья лидирует Китай. Заметно вырос интерес туристов из Турции. Из стран ближнего зарубежья первое место удерживает Белоруссия. Планируется, что по итогам 2026 года Северная столица России примет порядка 12,5 миллионов туристов.

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бизнес, санкт-петербург, московская область, москва, александр беглов