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США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп
США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп - 21.09.2026, ПРАЙМ
США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп
США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, заявил американский президент Дональд Трамп. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:16+0300
2026-09-21T18:16+0300
2026-09-21T18:16+0300
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ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, заявил американский президент Дональд Трамп. "Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа (калийное удобрение - ред.) из Белоруссии", – написал Трамп в Truth Social. По его словам, цена будет существенно ниже той, которую Штаты платят Канаде за такие удобрения.
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мировая экономика, промышленность, сша, белоруссия, канада, дональд трамп, удобрения
Мировая экономика, Промышленность, США, БЕЛОРУССИЯ, КАНАДА, Дональд Трамп, удобрения
США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп
Трамп: США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии