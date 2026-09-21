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США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп

США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп - 21.09.2026, ПРАЙМ

США работают над сделкой по закупке удобрений у Белоруссии, заявил Трамп

США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, заявил американский президент Дональд Трамп. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:16+0300

2026-09-21T18:16+0300

2026-09-21T18:16+0300

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удобрения

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ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, заявил американский президент Дональд Трамп. "Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа (калийное удобрение - ред.) из Белоруссии", – написал Трамп в Truth Social. По его словам, цена будет существенно ниже той, которую Штаты платят Канаде за такие удобрения.

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мировая экономика, промышленность, сша, белоруссия, канада, дональд трамп, удобрения