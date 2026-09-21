https://1prime.ru/20260921/birzha-873509902.html
Биржи Европы растут на позитивных настроениях из технологического сектора
Биржи Европы растут на позитивных настроениях из технологического сектора - 21.09.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы растут на позитивных настроениях из технологического сектора
Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются на позитивных настроениях из технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
рынок
торги
индексы
париж
европа
германия
dax
societe generale
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873509902.jpg?1789986118
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются на позитивных настроениях из технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,85% относительно предыдущего закрытия, до 10 749,36 пункта, французский CAC 40 - на 1,01%, до 8146,28 пункта, а немецкий DAX - на 1,1%, до 25 574,23 пункта.
На рост немецкого индекса DAX оказывает влияние динамика акций технологической Infineon, которые поднимаются в цене на 3,24%. Стоимость бумаг других европейских компаний также увеличивается. Так, акции STMicroelectronics в Париже дорожают на 3,53%, ASML Holding в Германии - на 3,58%, немецкой Aixtron - на 4,25%, Soitec в Париже - на 7,27%.
Акции французской Societe Generale поднимаются в цене на 2,37%, тем самым поддерживая рост французского CAC 40. Ранее компания представила свои финансовые цели, согласно которым она ожидает средний годовой рост выручки примерно в 3% в период 2026-2029 годов.
Бумаги датской Novo Nordisk дешевеют на 5,35%. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы надеялись услышать более конкретные планы от генерального директора Майка Дустдара (Mike Doustdar) на Дне рынков капитала.
"Инвесторы продают акции, потому что не видят конкретных новостей, которые могли бы способствовать их росту", - цитирует агентство экономиста по инвестициям Nordnet Пера Хансена (Per Hansen).
париж
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, париж, европа, германия, dax, societe generale
Рынок, Торги, Индексы, Париж, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, Societe Generale
Биржи Европы растут на позитивных настроениях из технологического сектора
FTSE 100 и DAX растут на позитивных новостях из технологического сектора
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются на позитивных настроениях из технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,85% относительно предыдущего закрытия, до 10 749,36 пункта, французский CAC 40 - на 1,01%, до 8146,28 пункта, а немецкий DAX - на 1,1%, до 25 574,23 пункта.
На рост немецкого индекса DAX оказывает влияние динамика акций технологической Infineon, которые поднимаются в цене на 3,24%. Стоимость бумаг других европейских компаний также увеличивается. Так, акции STMicroelectronics в Париже дорожают на 3,53%, ASML Holding в Германии - на 3,58%, немецкой Aixtron - на 4,25%, Soitec в Париже - на 7,27%.
Акции французской Societe Generale поднимаются в цене на 2,37%, тем самым поддерживая рост французского CAC 40. Ранее компания представила свои финансовые цели, согласно которым она ожидает средний годовой рост выручки примерно в 3% в период 2026-2029 годов.
Бумаги датской Novo Nordisk дешевеют на 5,35%. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы надеялись услышать более конкретные планы от генерального директора Майка Дустдара (Mike Doustdar) на Дне рынков капитала.
"Инвесторы продают акции, потому что не видят конкретных новостей, которые могли бы способствовать их росту", - цитирует агентство экономиста по инвестициям Nordnet Пера Хансена (Per Hansen).