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Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов

Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов

Стоимость биткоина в понедельник растет на 4%, поднявшись выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:59+0300

2026-09-21T11:59+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник растет на 4%, поднявшись выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожает на 4,38% - до 83 764,93 доллара. А минутами ранее показатель максимально достигал 84 174,1 доллара - выше 84 тысяч впервые с 31 января.По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,42% - до 83 773,31 доллара. Динамика также приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал на Binance на 6,6% после скачка в августе сразу на 25%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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binance, биткоин, рынок, финансы