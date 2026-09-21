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Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов
Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов
Стоимость биткоина в понедельник растет на 4%, поднявшись выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:59+0300
2026-09-21T12:12+0300
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рынок
финансы
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник растет на 4%, поднявшись выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожает на 4,38% - до 83 764,93 доллара. А минутами ранее показатель максимально достигал 84 174,1 доллара - выше 84 тысяч впервые с 31 января.По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,42% - до 83 773,31 доллара. Динамика также приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал на Binance на 6,6% после скачка в августе сразу на 25%.
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binance, биткоин, рынок, финансы
Binance, Биткоин, Рынок, Финансы
11:59 21.09.2026 (обновлено: 12:12 21.09.2026)
 
Стоимость биткоина превысила 84 тысячи долларов

Цена биткоина превысила 84 тысячи долларов впервые с 31 января

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник растет на 4%, поднявшись выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожает на 4,38% - до 83 764,93 доллара. А минутами ранее показатель максимально достигал 84 174,1 доллара - выше 84 тысяч впервые с 31 января.
По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,42% - до 83 773,31 доллара. Динамика также приводится за сутки.
С начала месяца биткоин подорожал на Binance на 6,6% после скачка в августе сразу на 25%.
 
BinanceБиткоинРынокФинансы
 
 
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