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Цена биткоина превысила 85 тысяч долларов
Цена биткоина превысила 85 тысяч долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Цена биткоина превысила 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник усиливает рост, поднявшись выше 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:56+0300
2026-09-21T12:56+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник усиливает рост, поднявшись выше 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.43 мск дорожает на 5,59% за сутки - до 85 020,66 доллара, показатель находится на отметке выше 85 тысяч впервые с 29 января.
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торги, рынок, финансы, binance, биткоин
Торги, Рынок, Финансы, Binance, Биткоин
Цена биткоина превысила 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 29 января поднялась выше 85 тысяч долларов