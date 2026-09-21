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Бизнес экономит на бронировании авиабилетов в командировки
Бизнес экономит на бронировании авиабилетов в командировки - 21.09.2026, ПРАЙМ
Бизнес экономит на бронировании авиабилетов в командировки
Российские компании отмечают существенную экономию при раннем бронировании авиабилетов для командировок на ряде внутренних направлений: так, покупка билета за... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:29+0300
2026-09-21T11:29+0300
2026-09-21T11:29+0300
бизнес
россия
москва
красноярск
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российские компании отмечают существенную экономию при раннем бронировании авиабилетов для командировок на ряде внутренних направлений: так, покупка билета за 14 и более дней до поездки по маршрутам Москва-Благовещенск и Красноярск-Новосибирск в этом году оказалась выгоднее бизнесу на 27-32%, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе для организации и управления деловыми поездками GATE.
"Наибольшая разница в пользу заблаговременного бронирования была зафиксирована на маршрутах Москва - Благовещенск (средняя стоимость при покупке за 2-7 дней - 38,9 тысячи рублей, минус 32% при покупке за 14 и более дней), Красноярск - Новосибирск (16,2 тысячи рублей, минус 27%)", - выяснили в сервисе, проанализировав командировочные бронирования представителей бизнеса за 8 месяцев 2026 года.
Отмечается, что стоимость авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург - Архангельск при бронировании за 2-7 дней составила 12,1 тысячи рублей, при этом оформление покупки более чем за две недели позволяло сэкономить на билетах 20%.
"Иркутск - Красноярск (15 тысяч рублей, минус 13%), Москва - Иркутск (30,1 тысячи рублей, минус 9%) и Москва - Уфа (12,3 тысячи рублей, минус 8%)", - продолжили аналитики.
При этом на части востребованных маршрутов разница между бронированием за 2-7 дней и минимум за две недели не превышала 4%. В эту группу вошли вылеты из Москвы в Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Самару и Краснодар. Так, оформление авиабилета за неделю до вылета на этих направлениях практически не увеличивало расходы по сравнению с более ранним бронированием.
В сервисе выяснили, что в 2026 году деловые путешественники чаще всего приобретали авиабилеты по России за 2-7 дней до вылета, а средняя стоимость перелета экономклассом в одну сторону составила 18,1 тысячи рублей. При этом минимум за две недели до командировки было оформлено 14% авиабилетов.
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бизнес, россия, москва, красноярск, новосибирск
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Красноярск, НОВОСИБИРСК
Бизнес экономит на бронировании авиабилетов в командировки
GATE: раннее бронирование авиабилетов для командировок оказалось выгоднее бизнесу
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российские компании отмечают существенную экономию при раннем бронировании авиабилетов для командировок на ряде внутренних направлений: так, покупка билета за 14 и более дней до поездки по маршрутам Москва-Благовещенск и Красноярск-Новосибирск в этом году оказалась выгоднее бизнесу на 27-32%, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе для организации и управления деловыми поездками GATE.
"Наибольшая разница в пользу заблаговременного бронирования была зафиксирована на маршрутах Москва - Благовещенск (средняя стоимость при покупке за 2-7 дней - 38,9 тысячи рублей, минус 32% при покупке за 14 и более дней), Красноярск - Новосибирск (16,2 тысячи рублей, минус 27%)", - выяснили в сервисе, проанализировав командировочные бронирования представителей бизнеса за 8 месяцев 2026 года.
Отмечается, что стоимость авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург - Архангельск при бронировании за 2-7 дней составила 12,1 тысячи рублей, при этом оформление покупки более чем за две недели позволяло сэкономить на билетах 20%.
"Иркутск - Красноярск (15 тысяч рублей, минус 13%), Москва - Иркутск (30,1 тысячи рублей, минус 9%) и Москва - Уфа (12,3 тысячи рублей, минус 8%)", - продолжили аналитики.
При этом на части востребованных маршрутов разница между бронированием за 2-7 дней и минимум за две недели не превышала 4%. В эту группу вошли вылеты из Москвы в Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Самару и Краснодар. Так, оформление авиабилета за неделю до вылета на этих направлениях практически не увеличивало расходы по сравнению с более ранним бронированием.
В сервисе выяснили, что в 2026 году деловые путешественники чаще всего приобретали авиабилеты по России за 2-7 дней до вылета, а средняя стоимость перелета экономклассом в одну сторону составила 18,1 тысячи рублей. При этом минимум за две недели до командировки было оформлено 14% авиабилетов.