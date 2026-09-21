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Bloomberg рассказал о преимуществах и недостатках внедрения ИИ в компании

Bloomberg рассказал о преимуществах и недостатках внедрения ИИ в компании - 21.09.2026, ПРАЙМ

Bloomberg рассказал о преимуществах и недостатках внедрения ИИ в компании

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями помогает создавать новые рабочие места, но от этого выигрывают старшие сотрудники, а молодые сотрудники... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:28+0300

2026-09-21T13:28+0300

2026-09-21T13:35+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями помогает создавать новые рабочие места, но от этого выигрывают старшие сотрудники, а молодые сотрудники проигрывают, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование рынка труда. "Согласно результатам нового исследования, охватившего 41 страну, компании, которые внедряют искусственный интеллект, создают больше рабочих мест, чем те компании, которые этого не делают. Однако этот рост в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам", - говорится в публикации. Авторы исследования проанализировали массив данных, включающий 1,25 миллиарда вакансий и 154 миллиона записей о трудоустройстве, охватывающий период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи также выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. В то же время занятость среди младшего персонала за тот же период сократилась на 3%, а в целом доля "джунов", молодых специалистов, в таких компаниях снизилась на 1,9 процентного пункта. Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась во многих странах, включая Бразилию, Саудовскую Аравию и Великобританию. "ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах на должностях, наиболее подверженных влиянию этой технологии. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов происходит немного ощутимее в экономиках с более высоким уровнем благосостояния и цифровизации", - приводит агентство слова авторов. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже согласились с этой идеей.

бразилия

саудовская аравия

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технологии, общество , бразилия, саудовская аравия, великобритания, bloomberg, xai, openai