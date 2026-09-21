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В Бразилии кофе зацвел раньше из-за обильных осадков

В Бразилии кофе зацвел раньше из-за обильных осадков - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Бразилии кофе зацвел раньше из-за обильных осадков

Кофейные деревья в Бразилии зацвели раньше ожиданий за счет обильных осадков, вызванных природным явлением Эль-Ниньо, это может привести к более раннему урожаю... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:56+0300

2026-09-21T18:56+0300

2026-09-21T19:11+0300

бразилия

эль-ниньо

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Кофейные деревья в Бразилии зацвели раньше ожиданий за счет обильных осадков, вызванных природным явлением Эль-Ниньо, это может привести к более раннему урожаю кофе в 2027 году, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. Как отмечает Рейтер, первое крупное цветение - этап жизненного цикла растений, определяющий урожайность - началось на месяц раньше обычного после обильных осадков, которые метеорологи связывают с Эль-Ниньо. "В целом да, мы можем ожидать более раннего урожая в следующем году", - цитирует агентство специализирующегося на кофе агронома Лукаса Убиали (Lucas Ubiali). Он также добавил, что в ближайшие месяцы может произойти дополнительное цветение. Как отмечает Рейтер, это может повысить вероятность того, что плоды созреют в разное время, что приведет к неравномерному качеству. При этом аналитики не придают этому большого значения, добавляет агентство. "В этом году у нас не было традиционно сухого периода, что способствует более равномерному цветению и развитию плодов", - сказал Рейтеру технический координатор кофейного кооператива Minasul Адриано Рабело (Adriano Rabelo). При этом более высокая влажность, которая в остальном является благоприятным фактором, несет в себе повышенный риск развития бактериальных и грибковых заболеваний, добавляет Рейтер. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.

бразилия

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бразилия, эль-ниньо