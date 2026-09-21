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Предприниматель попросил признать банкротом компанию блогера Влада Бумаги

Предприниматель попросил признать банкротом компанию блогера Влада Бумаги - 21.09.2026, ПРАЙМ

Предприниматель попросил признать банкротом компанию блогера Влада Бумаги

Индивидуальный предприниматель Александр Руденко просит арбитражный суд Москвы признать банкротом компанию ООО "А4 Трейд" видеоблогера Влада Бумаги (Влад А4),... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:15+0300

2026-09-21T16:15+0300

2026-09-21T16:27+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель Александр Руденко просит арбитражный суд Москвы признать банкротом компанию ООО "А4 Трейд" видеоблогера Влада Бумаги (Влад А4), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Этот же суд 27 августа признал банкротом ООО "А4 Магазин", где у блогера доля 40%. Компания объявлена банкротом по упрощенной процедуре в связи с тем, что учредители приняли решение ее ликвидировать. Обязательства "А4 Магазина" перед кредиторами, которое это юрлицо не оспаривает, оцениваются в 21 миллион рублей. Компанию "А4 Трейд" ИП Руденко просит признать банкротом из-за долга в размере чуть более 7,4 миллиона рублей, говорится в материалах суда. Проверку обоснованности заявления суд назначил на 29 сентября. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "А4 Трейд" - "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Выручка компании в 2025 году составила почти 102 миллиона рублей, при этом она получила чистый убыток в размере свыше 27 миллионов рублей. Влад A4 - белорусский блогер, певец и актер, считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Он является учредителем семи компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия