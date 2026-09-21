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На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость
На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость - 21.09.2026, ПРАЙМ
На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость
Разрешенная скорость движения увеличена с 80 до 90 километров в час на участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:44+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Разрешенная скорость движения увеличена с 80 до 90 километров в час на участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
"На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига скорость изменилась с 80 до 90 километров в час - это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью", - рассказал Топс.
Он отметил, что участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе станет частью скоростного каркаса - сети магистралей с единым и понятным скоростным режимом. Это позволит водителям быстрее и удобнее передвигаться по городу.
"Водителям рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать установленный скоростной режим", - заключил Топс.
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бизнес, россия, москва
На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость
На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве повысили скорость движения
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Разрешенная скорость движения увеличена с 80 до 90 километров в час на участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
"На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига скорость изменилась с 80 до 90 километров в час - это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью", - рассказал Топс.
Он отметил, что участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе станет частью скоростного каркаса - сети магистралей с единым и понятным скоростным режимом. Это позволит водителям быстрее и удобнее передвигаться по городу.
"Водителям рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать установленный скоростной режим", - заключил Топс.