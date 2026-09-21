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На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость

На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость - 21.09.2026, ПРАЙМ

На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе увеличили скорость

Разрешенная скорость движения увеличена с 80 до 90 километров в час на участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:44+0300

2026-09-21T18:44+0300

2026-09-21T18:44+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Разрешенная скорость движения увеличена с 80 до 90 километров в час на участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. "На участке трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига скорость изменилась с 80 до 90 километров в час - это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью", - рассказал Топс. Он отметил, что участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе станет частью скоростного каркаса - сети магистралей с единым и понятным скоростным режимом. Это позволит водителям быстрее и удобнее передвигаться по городу. "Водителям рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать установленный скоростной режим", - заключил Топс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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