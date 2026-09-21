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Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета
Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета
Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:17+0300
2026-09-21T14:17+0300
2026-09-21T14:17+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета", - сказал глава правительства. Он напомнил, что в числе национальных целей - социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала. "Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета
Мишустин назвал финансовое обеспечение национальных целей России приоритетом бюджета
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета", - сказал глава правительства.
Он напомнил, что в числе национальных целей - социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.
"Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.