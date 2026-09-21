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Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета

Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета - 21.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал финансирование национальных целей приоритетом бюджета

Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:17+0300

2026-09-21T14:17+0300

2026-09-21T14:17+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета", - сказал глава правительства. Он напомнил, что в числе национальных целей - социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала. "Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.

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россия, финансы, михаил мишустин