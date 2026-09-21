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Правительство рассмотрит проект бюджета на трехлетку в четверг
Правительство рассмотрит проект бюджета на трехлетку в четверг - 21.09.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект бюджета на трехлетку в четверг
Правительство РФ в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:02+0300
2026-09-21T15:02+0300
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антон силуанов
минфин
россия
бюджет
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. "Сделали бюджет с дефицитом, который не представляет рисков, около 2% ВВП", – заявил он на пленарной сессии о бюджете на 2027 год.По словам министра, обеспечение обороны и безопасности России станет одним из приоритетов бюджета."Задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное - это у нас сейчас задачи обороны, задачи фронта", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли реализовать ключевые параметры в самом главном документе по бюджету.Силуанов также пояснил, что самое главное - не допустить, чтобы люди чувствовали этой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. "Чтобы жизнь была такая же, как и в предыдущие года, и это нам удалось сделать", - добавил он."Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету… Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем - непростой бюджет на следующую трехлетку. Последние годы он всегда был непростым. Сейчас опять такой же", - уточнил он.Глава Минфина отметил, что ведомство при работе над бюджетом сделало все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику."Сегодня что важно? Важно, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке, от этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать", - сказал Силуанов."Мы на денежно-кредитную политику все смотрим, и (ждем - ред.), ну когда, когда начнет смягчаться, смягчаться Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава Банка России - ред.). Мы сделали все для того, чтобы такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли и были", - подчеркнул глава Минфина.Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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антон силуанов, минфин, россия, бюджет, банк россии
Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ, бюджет, Банк России
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
"Сделали бюджет с дефицитом, который не представляет рисков, около 2% ВВП", – заявил он на пленарной сессии о бюджете на 2027 год.
По словам министра, обеспечение обороны и безопасности России станет одним из приоритетов бюджета.
"Задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное - это у нас сейчас задачи обороны, задачи фронта", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли реализовать ключевые параметры в самом главном документе по бюджету.
Силуанов также пояснил, что самое главное - не допустить, чтобы люди чувствовали этой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. "Чтобы жизнь была такая же, как и в предыдущие года, и это нам удалось сделать", - добавил он.
"Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету… Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем - непростой бюджет на следующую трехлетку. Последние годы он всегда был непростым. Сейчас опять такой же", - уточнил он.
Глава Минфина отметил, что ведомство при работе над бюджетом сделало все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику.
"Сегодня что важно? Важно, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке, от этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать", - сказал Силуанов.
"Мы на денежно-кредитную политику все смотрим, и (ждем - ред.), ну когда, когда начнет смягчаться, смягчаться Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава Банка России - ред.). Мы сделали все для того, чтобы такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли и были", - подчеркнул глава Минфина.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.