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В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"
Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:43+0300
2026-09-21T17:43+0300
2026-09-21T17:43+0300
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Трасса Р-217 "Кавказ" связывает регионы Северного Кавказа и обеспечивает выход к государственной границе... На участке с 644-го по 656-й километр в Чеченской Республике завершен капитальный ремонт. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тысяч автомобилей в сутки. Работы выполнены почти на два месяца раньше срока", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По данным с сайта правительства, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке дороги составляла почти 18 тысяч автомобилей.
В сообщении отмечается, что в ходе работ в том числе был уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия участка. Также на всем отрезке установили железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами и новые дорожные знаки.
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бизнес, россия, чечня, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Марат Хуснуллин
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"
Хуснуллин: обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" в Чечне завершено на два месяца раньше
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Трасса Р-217 "Кавказ" связывает регионы Северного Кавказа и обеспечивает выход к государственной границе... На участке с 644-го по 656-й километр в Чеченской Республике завершен капитальный ремонт. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тысяч автомобилей в сутки. Работы выполнены почти на два месяца раньше срока", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По данным с сайта правительства, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке дороги составляла почти 18 тысяч автомобилей.
В сообщении отмечается, что в ходе работ в том числе был уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия участка. Также на всем отрезке установили железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами и новые дорожные знаки.