Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/chechnja-873523794.html
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"
Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:43+0300
2026-09-21T17:43+0300
бизнес
россия
чечня
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873523794.jpg?1790001798
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Трасса Р-217 "Кавказ" связывает регионы Северного Кавказа и обеспечивает выход к государственной границе... На участке с 644-го по 656-й километр в Чеченской Республике завершен капитальный ремонт. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тысяч автомобилей в сутки. Работы выполнены почти на два месяца раньше срока", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ. По данным с сайта правительства, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке дороги составляла почти 18 тысяч автомобилей. В сообщении отмечается, что в ходе работ в том числе был уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия участка. Также на всем отрезке установили железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами и новые дорожные знаки.
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, чечня, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Марат Хуснуллин
17:43 21.09.2026
 
В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"

Хуснуллин: обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" в Чечне завершено на два месяца раньше

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Трасса Р-217 "Кавказ" связывает регионы Северного Кавказа и обеспечивает выход к государственной границе... На участке с 644-го по 656-й километр в Чеченской Республике завершен капитальный ремонт. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тысяч автомобилей в сутки. Работы выполнены почти на два месяца раньше срока", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По данным с сайта правительства, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке дороги составляла почти 18 тысяч автомобилей.
В сообщении отмечается, что в ходе работ в том числе был уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия участка. Также на всем отрезке установили железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами и новые дорожные знаки.
 
БизнесРОССИЯЧЕЧНЯМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала