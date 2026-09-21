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В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"

В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Чечне завершили ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ"

Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:43+0300

2026-09-21T17:43+0300

2026-09-21T17:43+0300

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Обновление участка трассы Р-217 "Кавказ" с 644-го по 656-й километр в Чечне завершено почти на два месяца раньше, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Трасса Р-217 "Кавказ" связывает регионы Северного Кавказа и обеспечивает выход к государственной границе... На участке с 644-го по 656-й километр в Чеченской Республике завершен капитальный ремонт. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тысяч автомобилей в сутки. Работы выполнены почти на два месяца раньше срока", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ. По данным с сайта правительства, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке дороги составляла почти 18 тысяч автомобилей. В сообщении отмечается, что в ходе работ в том числе был уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия участка. Также на всем отрезке установили железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами и новые дорожные знаки.

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бизнес, россия, чечня, марат хуснуллин