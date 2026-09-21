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США и Китай договорились о диалоге по ИИ
США и Китай договорились о диалоге по ИИ - 21.09.2026, ПРАЙМ
США и Китай договорились о диалоге по ИИ
США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:30+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Это стало одним из итогов его встречи с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке в воскресенье в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Самое важное это просто начать разговаривать, поэтому мы создали (механизм – ред.) "Диалог об ИИ". Скорее всего, мы встретимся снова через два месяца", - сказал Бессент в интервью газете Financial Times. По его словам, США хотели бы взять под контроль риски, связанные с развитием ИИ, в частности, неконтролируемых ИИ-агентов и киберугроз со стороны негосударственных игроков. Кроме того, Вашингтон беспокоит угроза применения ИИ для создания биологического оружия, заявил Бессент. Китай, в свою очередь, больше обеспокоен контролем за самой технологией ИИ, сказал газете неназванный высокопоставленный американский чиновник. Последнее время в США звучат опасения, что ИИ может представлять угрозу для человечества. Трамп публично поддерживает продолжение разработок в этой сфере, заявляя, что нельзя отдавать в этом вопросе первенство Китаю. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин, financial times
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Financial Times
США и Китай договорились о диалоге по ИИ
Глава Минфина США Бессент: США и Китай договорились о диалоге по ИИ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
Это стало одним из итогов его встречи с вице-премьером Китая
Хэ Лифэном в Нью-Йорке
в воскресенье в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон
председателя КНР Си Цзиньпина
и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом
.
"Самое важное это просто начать разговаривать, поэтому мы создали (механизм – ред.) "Диалог об ИИ". Скорее всего, мы встретимся снова через два месяца", - сказал Бессент
в интервью газете Financial Times
.
По его словам, США хотели бы взять под контроль риски, связанные с развитием ИИ, в частности, неконтролируемых ИИ-агентов и киберугроз со стороны негосударственных игроков. Кроме того, Вашингтон беспокоит угроза применения ИИ для создания биологического оружия, заявил Бессент.
Китай, в свою очередь, больше обеспокоен контролем за самой технологией ИИ, сказал газете неназванный высокопоставленный американский чиновник.
Последнее время в США звучат опасения, что ИИ может представлять угрозу для человечества. Трамп публично поддерживает продолжение разработок в этой сфере, заявляя, что нельзя отдавать в этом вопросе первенство Китаю.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин
в мае.