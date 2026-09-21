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Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимума за 33 года

Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимума за 33 года - 21.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимума за 33 года

Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимального значения за 33 года в 29 миллионов тонн, следует из данных, собранных Investing.com. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:22+0300

2026-09-21T17:22+0300

2026-09-21T17:22+0300

сельское хозяйство

сша

эль-ниньо

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицит кукурузы на мировых рынках зерна достиг максимального значения за 33 года в 29 миллионов тонн, следует из данных, собранных Investing.com. "В 2026/27 году мировое потребление кукурузы, как ожидается, превысит объемы производства примерно на 29 миллиона тонн, что станет самым большим абсолютным дефицитом за последние 33 года", - приводит платформа прогноз главного рыночного аналитика Zaner Ag Hedge Карен Браун (Karen Braun). Ожидается, что совокупный объем производства кукурузы и пшеницы в странах-экспортерах сократится на 84 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом, что примерно соответствует объему всей экспортной программы США по кукурузе. По данным платформы, с начала мая цены на кукурузу и пшеницу выросли на 8%. Отмечается, что коэффициент соотношения запасов кукурузы к потреблению в США снизился до 9,7% с 12,1% в начале этого года, опустившись ниже порога в 10%. Уточняется, что данное снижение произошло на фоне падения оценок урожайности в США на 11 пунктов в конце лета и воздействия поздней летней жары, что свидетельствует о сохраняющихся дополнительных рисках для урожайности. Текущий прогноз, по данным платформы, зависит от ряда факторов, таких, как окончательные показатели урожайности в США, экспортные мощности стран Черноморского региона и влияние климатического феномена Эль-Ниньо.

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сельское хозяйство, сша, эль-ниньо