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Явка на ДЭГ превысила 90% - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на ДЭГ превысила 90%
Явка на ДЭГ превысила 90% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Явка на ДЭГ превысила 90%
Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%, более 3,65 миллиона россиян получили бюллетени онлайн, следует из данных ЦИК России. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:03+0300
2026-09-21T12:03+0300
россия
общество
цик
госдума
выборы
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%, более 3,65 миллиона россиян получили бюллетени онлайн, следует из данных ЦИК России. Согласно данным, приведенным на онлайн-табло ЦИК РФ, явка на дистанционное электронное голосование составила 90,88%. Так, среди общего числа избирателей - 4,017 миллионов человек - с помощью ДЭГ проголосовали 3,650 миллиона граждан РФ. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , цик, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , ЦИК, Госдума, Выборы
12:03 21.09.2026
 
Явка на ДЭГ превысила 90%

ЦИК: явка на дистанционном электронном голосовании составила 90,88%

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%, более 3,65 миллиона россиян получили бюллетени онлайн, следует из данных ЦИК России.
Согласно данным, приведенным на онлайн-табло ЦИК РФ, явка на дистанционное электронное голосование составила 90,88%. Так, среди общего числа избирателей - 4,017 миллионов человек - с помощью ДЭГ проголосовали 3,650 миллиона граждан РФ.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоЦИКГосдумаВыборы
 
 
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