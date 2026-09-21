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Явка на ДЭГ превысила 90%

Явка на ДЭГ превысила 90% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Явка на ДЭГ превысила 90%

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%, более 3,65 миллиона россиян получили бюллетени онлайн, следует из данных ЦИК России. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:03+0300

2026-09-21T12:03+0300

2026-09-21T12:03+0300

россия

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цик

госдума

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%, более 3,65 миллиона россиян получили бюллетени онлайн, следует из данных ЦИК России. Согласно данным, приведенным на онлайн-табло ЦИК РФ, явка на дистанционное электронное голосование составила 90,88%. Так, среди общего числа избирателей - 4,017 миллионов человек - с помощью ДЭГ проголосовали 3,650 миллиона граждан РФ. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , цик, госдума, выборы