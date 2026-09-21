https://1prime.ru/20260921/dempfer-873515619.html

Минфин не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера

Минфин не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера

Минфин России не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:45+0300

2026-09-21T14:45+0300

2026-09-21T14:57+0300

россия

финансы

алексей сазанов

минфин рф

топливо

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873515619.jpg?1789991823

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Нет, на данный момент нет. В части внутреннего рынка", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ корректировать параметры топливного демпфера.Сазанов добавил, что правительство рассмотрит предложение Минэнерго об учете в импортном демпфере затрат компаний на транспортировку топлива от портов прибытия до конечной точки по России. Он добавил, что Минфин не готов учитывать в демпфере премию к цене на импортное топливо, хотя по этому вопросу обращались компании, потому что ее невозможно достоверно определить."Учет затрат на перевозку внутри России: от портов до точки в Центральной России, например, готовы это обсуждать. Вопрос будет обсуждаться правительством, исходя из бюджетных возможностей, будут приниматься решения", - заключил замминистра.На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо, но он действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на производимое в стране топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.Для улучшения ситуации с топливом правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, алексей сазанов, минфин рф, топливо, минфин