https://1prime.ru/20260921/depogold-873512868.html
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение
Партнерство направлено на формирование комплексной системы хранения и защиты физических активов, находящихся в обращении на платформе "Росвексель". | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:01+0300
2026-09-21T14:01+0300
2026-09-21T14:01+0300
золото
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цифровая платформа "Росвексель" и инфраструктурный оператор на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней Depo-Gold ("Центр поставок и хранения") заключили партнерское соглашение в рамках развития и совершенствования процессов ответственного хранения физических активов, реализуемых на платформе "Росвексель". Партнерство направлено на формирование комплексной системы хранения и защиты физических активов, находящихся в обращении на платформе "Росвексель".По словам гендиректора Depo-Gold Алексея Кыштымова, сотрудничество предусматривает возможность размещения слитков в специализированном охраняемом хранилище Depo-Gold с обеспечением высочайшего уровня безопасности и сохранности ценностей."Мы превращаем физическое золото из пассивного металла в активный финансовый инструмент, работающий в правовом поле РФ и обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов", - отметил Кыштымов.ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) - аккредитованный ЦБ РФ оператор товарных поставок на рынке ДМДК в РФ. Depo-Gold предоставляет инфраструктуру профессионального хранения физического золота и документального подтверждения его размещения."Росвексель" - российская компания, создана в ноябре 2025 года Министерством финансов и платформой А7 (основанной ПСБ) для организации безопасных трансграничных расчетов и выпуска цифровых финансовых инструментов. Компания выпускает специальные векселя для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые помогают российским импортерам и экспортерам платить по контрактам с иностранными партнерами в любой валюте.Выпускаемые инструменты обеспечиваются физическим золотом, что защищает средства от рисков и санкций.
https://1prime.ru/20260921/prodazha-873512054.html
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золото, инвестиции, драгметаллы, depo-gold
золото, инвестиции, драгметаллы, Depo-Gold
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов Depo-Gold заключили партнерское соглашение
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цифровая платформа "Росвексель" и инфраструктурный оператор на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней Depo-Gold ("Центр поставок и хранения") заключили партнерское соглашение в рамках развития и совершенствования процессов ответственного хранения физических активов, реализуемых на платформе "Росвексель".
Партнерство направлено на формирование комплексной системы хранения и защиты физических активов, находящихся в обращении на платформе "Росвексель".
По словам гендиректора Depo-Gold Алексея Кыштымова, сотрудничество предусматривает возможность размещения слитков в специализированном охраняемом хранилище Depo-Gold с обеспечением высочайшего уровня безопасности и сохранности ценностей.
"Мы превращаем физическое золото из пассивного металла в активный финансовый инструмент, работающий в правовом поле РФ и обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов", - отметил Кыштымов.
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ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) - аккредитованный ЦБ РФ оператор товарных поставок на рынке ДМДК в РФ. Depo-Gold предоставляет инфраструктуру профессионального хранения физического золота и документального подтверждения его размещения.
"Росвексель" - российская компания, создана в ноябре 2025 года Министерством финансов и платформой А7 (основанной ПСБ) для организации безопасных трансграничных расчетов и выпуска цифровых финансовых инструментов. Компания выпускает специальные векселя для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые помогают российским импортерам и экспортерам платить по контрактам с иностранными партнерами в любой валюте.
Выпускаемые инструменты обеспечиваются физическим золотом, что защищает средства от рисков и санкций.