https://1prime.ru/20260921/depogold-873512868.html

"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение

"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение

Партнерство направлено на формирование комплексной системы хранения и защиты физических активов, находящихся в обращении на платформе "Росвексель". | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:01+0300

2026-09-21T14:01+0300

2026-09-21T14:01+0300

золото

инвестиции

драгметаллы

depo-gold

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цифровая платформа "Росвексель" и инфраструктурный оператор на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней Depo-Gold ("Центр поставок и хранения") заключили партнерское соглашение в рамках развития и совершенствования процессов ответственного хранения физических активов, реализуемых на платформе "Росвексель". Партнерство направлено на формирование комплексной системы хранения и защиты физических активов, находящихся в обращении на платформе "Росвексель".По словам гендиректора Depo-Gold Алексея Кыштымова, сотрудничество предусматривает возможность размещения слитков в специализированном охраняемом хранилище Depo-Gold с обеспечением высочайшего уровня безопасности и сохранности ценностей."Мы превращаем физическое золото из пассивного металла в активный финансовый инструмент, работающий в правовом поле РФ и обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов", - отметил Кыштымов.ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) - аккредитованный ЦБ РФ оператор товарных поставок на рынке ДМДК в РФ. Depo-Gold предоставляет инфраструктуру профессионального хранения физического золота и документального подтверждения его размещения."Росвексель" - российская компания, создана в ноябре 2025 года Министерством финансов и платформой А7 (основанной ПСБ) для организации безопасных трансграничных расчетов и выпуска цифровых финансовых инструментов. Компания выпускает специальные векселя для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые помогают российским импортерам и экспортерам платить по контрактам с иностранными партнерами в любой валюте.Выпускаемые инструменты обеспечиваются физическим золотом, что защищает средства от рисков и санкций.

https://1prime.ru/20260921/prodazha-873512054.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, инвестиции, драгметаллы, depo-gold