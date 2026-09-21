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"Дочка" французской Аptar перешла во временное управление "Логики молока"

"Дочка" французской Аptar перешла во временное управление "Логики молока" - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Дочка" французской Аptar перешла во временное управление "Логики молока"

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" французского производителя пластиковой упаковки Аptar передана во временное... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:59+0300

2026-09-21T14:59+0300

2026-09-21T15:01+0300

бизнес

промышленность

владимир путин

danone

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" французского производителя пластиковой упаковки Аptar передана во временное управление "Логики молока" (ранее - российское подразделение Danone), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Аптар Владимир", принадлежащих компании Аптар Европа Холдинг (Аptar Europe Holding) акционерное общество "Эйч энд Эн", - говорится в документе.

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бизнес, промышленность, владимир путин, danone