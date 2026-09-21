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Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%

Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%

Доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции в России в текущем году немного выросла, до 11-12%, после снижения в 2024-2025 годах до 9-10%,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:51+0300

2026-09-21T12:51+0300

2026-09-21T13:24+0300

россия

бизнес

алексей сазанов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции в России в текущем году немного выросла, до 11-12%, после снижения в 2024-2025 годах до 9-10%, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Проблема назревала давно, как вы знаете, из года в год приблизительно одни и те же цифры были. Порядка от 10 до 15% доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции. Она в 2024-2025 годах снижалась, там порядка 9-10% было. В этом году, мы видим, она немножко подросла - до 11-12%", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме в ходе сессии "Лицензирование оптовой и розничной торговли - инструмент "обеления" табачного рынка".По словам замминистра, оценки выпадающих доходов бюджета, связанных с серым рынком, составляют порядка 100-120 миллиардов рублей в год.При этом доля нелегального рынка вейпов, никотиновых жидкостей существенно больше, отметил Сазанов."По разным оценкам, занимает от 70 до 80%. Здесь первые шаги в этом направлении, которые мы предпринимаем, с 1 марта следующего года у субъектов Российской Федерации появится право вводить полный запрет продажи вейпов", - напомнил замминистра.Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, алексей сазанов