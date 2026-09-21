Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/dolja-873508132.html
Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%
Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%
Доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции в России в текущем году немного выросла, до 11-12%, после снижения в 2024-2025 годах до 9-10%,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:51+0300
2026-09-21T13:24+0300
россия
бизнес
алексей сазанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873508132.jpg?1789986260
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции в России в текущем году немного выросла, до 11-12%, после снижения в 2024-2025 годах до 9-10%, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Проблема назревала давно, как вы знаете, из года в год приблизительно одни и те же цифры были. Порядка от 10 до 15% доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции. Она в 2024-2025 годах снижалась, там порядка 9-10% было. В этом году, мы видим, она немножко подросла - до 11-12%", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме в ходе сессии "Лицензирование оптовой и розничной торговли - инструмент "обеления" табачного рынка".По словам замминистра, оценки выпадающих доходов бюджета, связанных с серым рынком, составляют порядка 100-120 миллиардов рублей в год.При этом доля нелегального рынка вейпов, никотиновых жидкостей существенно больше, отметил Сазанов."По разным оценкам, занимает от 70 до 80%. Здесь первые шаги в этом направлении, которые мы предпринимаем, с 1 марта следующего года у субъектов Российской Федерации появится право вводить полный запрет продажи вейпов", - напомнил замминистра.Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, алексей сазанов
РОССИЯ, Бизнес, Алексей Сазанов
12:51 21.09.2026 (обновлено: 13:24 21.09.2026)
 
Доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%

Сазанов: доля нелегального рынка табачной продукции в России выросла до 11-12%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции в России в текущем году немного выросла, до 11-12%, после снижения в 2024-2025 годах до 9-10%, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Проблема назревала давно, как вы знаете, из года в год приблизительно одни и те же цифры были. Порядка от 10 до 15% доля нелегального рынка табачной и никотиносодержащей продукции. Она в 2024-2025 годах снижалась, там порядка 9-10% было. В этом году, мы видим, она немножко подросла - до 11-12%", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме в ходе сессии "Лицензирование оптовой и розничной торговли - инструмент "обеления" табачного рынка".
По словам замминистра, оценки выпадающих доходов бюджета, связанных с серым рынком, составляют порядка 100-120 миллиардов рублей в год.
При этом доля нелегального рынка вейпов, никотиновых жидкостей существенно больше, отметил Сазанов.
"По разным оценкам, занимает от 70 до 80%. Здесь первые шаги в этом направлении, которые мы предпринимаем, с 1 марта следующего года у субъектов Российской Федерации появится право вводить полный запрет продажи вейпов", - напомнил замминистра.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
 
РОССИЯБизнесАлексей Сазанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала