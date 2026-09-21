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Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%
Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%
Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:28+0300
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сша
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
По словам главы правительства, власти страны уделяют особое внимание продвижению российских товаров и брендов, в том числе на территориях дружественных государств.
"Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте достигла 85%", - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что с рынков Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока.
"Усилия дают результат. По итогам первого полугодия товарооборот России с такими торговыми партнерами составил около 25 триллионов рублей. При этом российский экспорт за этот период вырос на 15% год к году", - рассказал Мишустин.
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россия, европа, сша, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%
Мишустин: доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
По словам главы правительства, власти страны уделяют особое внимание продвижению российских товаров и брендов, в том числе на территориях дружественных государств.
"Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте достигла 85%", - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что с рынков Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока.
"Усилия дают результат. По итогам первого полугодия товарооборот России с такими торговыми партнерами составил около 25 триллионов рублей. При этом российский экспорт за этот период вырос на 15% год к году", - рассказал Мишустин.