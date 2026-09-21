Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/drova-873506037.html
Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ
Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ
Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед предстоящей зимой, цены выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, передает агентство... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:07+0300
2026-09-21T12:07+0300
мировая экономика
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873505449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a6eddf56380369fe35183fe2ac48fa4.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед предстоящей зимой, цены выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, передает агентство Bloomberg. "Ажиотажный спрос на дрова вызвал рост цен приблизительно на 70-80% по сравнению с прошлым годом", - приводит агентство слова украинки, которая приняла решение переехать из Киева в сельскую местность. Французская газета Monde 10 сентября сообщала, что, по мнению экспертов, зима 2026 года будет еще более ужасающей для Украины, чем в 2025 году. В начале сентября депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская призвала граждан страны готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
https://1prime.ru/20260921/ukraina-873500716.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873505449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3d20d7e6566aefdf0d88f4e3e7de675.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев
12:07 21.09.2026
 
Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ

Bloomberg: ажиотажный спрос на дрова на Украине перед зимой взвинтил цены на них на 80%

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкДрова
Дрова - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед предстоящей зимой, цены выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, передает агентство Bloomberg.
"Ажиотажный спрос на дрова вызвал рост цен приблизительно на 70-80% по сравнению с прошлым годом", - приводит агентство слова украинки, которая приняла решение переехать из Киева в сельскую местность.
Французская газета Monde 10 сентября сообщала, что, по мнению экспертов, зима 2026 года будет еще более ужасающей для Украины, чем в 2025 году.
В начале сентября депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская призвала граждан страны готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
Bloomberg узнал, как Европа тайно спасает Украину
10:48
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала