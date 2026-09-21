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Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ

Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на них на 80%, пишут СМИ

Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед предстоящей зимой, цены выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, передает агентство... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:07+0300

2026-09-21T12:07+0300

2026-09-21T12:07+0300

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина сталкивается с ажиотажным спросом на дрова перед предстоящей зимой, цены выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, передает агентство Bloomberg. "Ажиотажный спрос на дрова вызвал рост цен приблизительно на 70-80% по сравнению с прошлым годом", - приводит агентство слова украинки, которая приняла решение переехать из Киева в сельскую местность. Французская газета Monde 10 сентября сообщала, что, по мнению экспертов, зима 2026 года будет еще более ужасающей для Украины, чем в 2025 году. В начале сентября депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская призвала граждан страны готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.

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мировая экономика, украина, киев