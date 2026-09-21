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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 21.09.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ночью в понедельник, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T05:21+0300
2026-09-21T05:21+0300
2026-09-21T05:21+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ночью в понедельник, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в Telegram-канале инфоцентра.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ночью
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ночью в понедельник, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в Telegram-канале инфоцентра.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.