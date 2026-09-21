https://1prime.ru/20260921/dvizhenie-873491898.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - 21.09.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:09+0300
2026-09-21T06:09+0300
2026-09-21T06:09+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873491898.jpg?1789960177
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 4.58 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 4.58 мск.