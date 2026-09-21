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ЕЭК приостановила действие антидемпинговой пошлины на диоксид титана из КНР
ЕЭК приостановила действие антидемпинговой пошлины на диоксид титана из КНР - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕЭК приостановила действие антидемпинговой пошлины на диоксид титана из КНР
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила приостановить действие антидемпинговой импортной пошлины в отношении диоксида титана, ввозимого в страны... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:47+0300
2026-09-21T11:47+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила приостановить действие антидемпинговой импортной пошлины в отношении диоксида титана, ввозимого в страны Евразийского экономического союза, из Китая, до 10 августа следующего года, сообщила пресс-служба ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение не применять антидемпинговую меру, установленную в отношении диоксида титана, происходящего из Китайской Народной Республики, по 10 августа 2027 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. "Анализ имеющейся информации свидетельствует о наличии оснований для приостановления действия ранее введенной антидемпинговой меры в интересах стран Евразийского экономического союза", - уточняется в сообщении. В прошлом году такая пошлина в размере 14,27-16,25% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, а также ценовых обязательств была введена сроком на пять лет, сверх необлагаемой квоты. Такая квота была установлена в 250 тонн для Армении, 4,5 тысячи тонн для Белоруссии, 5 тысяч тонн для Казахстана и 300 тонн для Киргизии.
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ЕЭК приостановила действие антидемпинговой пошлины на диоксид титана из КНР
ЕЭК приостановила действие антидемпинговой пошлины в отношении диоксида титана из Китая
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила приостановить действие антидемпинговой импортной пошлины в отношении диоксида титана, ввозимого в страны Евразийского экономического союза, из Китая, до 10 августа следующего года, сообщила пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение не применять антидемпинговую меру, установленную в отношении диоксида титана, происходящего из Китайской Народной Республики, по 10 августа 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
"Анализ имеющейся информации свидетельствует о наличии оснований для приостановления действия ранее введенной антидемпинговой меры в интересах стран Евразийского экономического союза", - уточняется в сообщении.
В прошлом году такая пошлина в размере 14,27-16,25% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, а также ценовых обязательств была введена сроком на пять лет, сверх необлагаемой квоты. Такая квота была установлена в 250 тонн для Армении, 4,5 тысячи тонн для Белоруссии, 5 тысяч тонн для Казахстана и 300 тонн для Киргизии.