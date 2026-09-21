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Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи

Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи - 21.09.2026, ПРАЙМ

Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи

Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии метро – от Гольянова в Москве до подмосковной Балашихи – составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:12+0300

2026-09-21T16:12+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии метро – от Гольянова в Москве до подмосковной Балашихи – составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что на новом участке метро построят две станции – "Восточный" в одноименном районе и "Балашиха", которая разместится вдоль Щелковского шоссе и будет конечной. "В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее мэром столицы Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса. В сообщении напоминается, что на Арбатско-Покровской линии работает только одна станция, расположенная в Подмосковье, – "Мякинино". Ранее мэр города Сергей Собянин объявил о планах продлить метро в подмосковные Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск.

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