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Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи
Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи - 21.09.2026, ПРАЙМ
Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи
Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии метро – от Гольянова в Москве до подмосковной Балашихи – составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:12+0300
2026-09-21T16:14+0300
бизнес
россия
балашиха
москва
московская область
сергей собянин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии метро – от Гольянова в Москве до подмосковной Балашихи – составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что на новом участке метро построят две станции – "Восточный" в одноименном районе и "Балашиха", которая разместится вдоль Щелковского шоссе и будет конечной. "В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее мэром столицы Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса. В сообщении напоминается, что на Арбатско-Покровской линии работает только одна станция, расположенная в Подмосковье, – "Мякинино". Ранее мэр города Сергей Собянин объявил о планах продлить метро в подмосковные Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск.
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бизнес, россия, балашиха, москва, московская область, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, Балашиха, МОСКВА, Московская область, Сергей Собянин
16:12 21.09.2026 (обновлено: 16:14 21.09.2026)
 
Ефимов назвал длину нового участка метро от Москвы до Балашихи

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро в Москве составит 8,3 километра

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии метро – от Гольянова в Москве до подмосковной Балашихи – составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на новом участке метро построят две станции – "Восточный" в одноименном районе и "Балашиха", которая разместится вдоль Щелковского шоссе и будет конечной.
"В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее мэром столицы Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении напоминается, что на Арбатско-Покровской линии работает только одна станция, расположенная в Подмосковье, – "Мякинино".
Ранее мэр города Сергей Собянин объявил о планах продлить метро в подмосковные Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск.
 
БизнесРОССИЯБалашихаМОСКВАМосковская областьСергей Собянин
 
 
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