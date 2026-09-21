https://1prime.ru/20260921/eko-873511724.html

Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей

Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ

Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей

Мосгорсуд подтвердил взыскание 10,7 миллиона рублей с клиники ЭКО в пользу эмбриолога за ее служебные патенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:47+0300

2026-09-21T13:47+0300

2026-09-21T13:47+0300

общество

финансы

бизнес

москва

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873511724.jpg?1789987662

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд подтвердил взыскание 10,7 миллиона рублей с клиники ЭКО в пользу эмбриолога за ее служебные патенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не нашла оснований для отмены или изменения решения Пресненского районного суда города Москвы, которым в пользу истицы взыскано почти 11 миллионов рублей. Решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, женщина является автором медицинских служебных патентов в области репродуктологии, клинической эмбриологии и генетики. Она неоднократно обращалась к руководству медицинской клиники репродукции и ЭКО, использующей её патенты, с просьбой о признании авторского права на вознаграждение и заключении соответствующего договора. Ответчик договор не заключил, после чего истица обратилась в суд.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, бизнес, москва, мосгорсуд