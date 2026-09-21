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Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей
Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей
Мосгорсуд подтвердил взыскание 10,7 миллиона рублей с клиники ЭКО в пользу эмбриолога за ее служебные патенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:47+0300
2026-09-21T13:47+0300
общество
финансы
бизнес
москва
мосгорсуд
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд подтвердил взыскание 10,7 миллиона рублей с клиники ЭКО в пользу эмбриолога за ее служебные патенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не нашла оснований для отмены или изменения решения Пресненского районного суда города Москвы, которым в пользу истицы взыскано почти 11 миллионов рублей. Решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, женщина является автором медицинских служебных патентов в области репродуктологии, клинической эмбриологии и генетики. Она неоднократно обращалась к руководству медицинской клиники репродукции и ЭКО, использующей её патенты, с просьбой о признании авторского права на вознаграждение и заключении соответствующего договора. Ответчик договор не заключил, после чего истица обратилась в суд.
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40
192
40
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5
4.7
96
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40
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общество , финансы, бизнес, москва, мосгорсуд
Общество , Финансы, Бизнес, МОСКВА, Мосгорсуд
13:47 21.09.2026
 
Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 миллионов рублей

Эмбриолог отсудила у клиники ЭКО 10,7 миллиона рублей за использование ее патентов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд подтвердил взыскание 10,7 миллиона рублей с клиники ЭКО в пользу эмбриолога за ее служебные патенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не нашла оснований для отмены или изменения решения Пресненского районного суда города Москвы, которым в пользу истицы взыскано почти 11 миллионов рублей. Решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили в инстанции, женщина является автором медицинских служебных патентов в области репродуктологии, клинической эмбриологии и генетики. Она неоднократно обращалась к руководству медицинской клиники репродукции и ЭКО, использующей её патенты, с просьбой о признании авторского права на вознаграждение и заключении соответствующего договора. Ответчик договор не заключил, после чего истица обратилась в суд.
 
ОбществоФинансыБизнесМОСКВАМосгорсуд
 
 
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