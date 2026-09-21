https://1prime.ru/20260921/ekspert-873525283.html

Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний

Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний - 21.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний

Сегодня от руководителей компаний требуются три наиважнейшие компетенции - способность точно ставить задачи, понимать возможности и ограничения технологий и... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:16+0300

2026-09-21T18:16+0300

2026-09-21T18:25+0300

технологии

сколково

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сегодня от руководителей компаний требуются три наиважнейшие компетенции - способность точно ставить задачи, понимать возможности и ограничения технологий и способность встроить ИИ в бизнес-процессы, заявил РИА Новости директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации Николай Верховский. "Цифровизация кардинально меняет поведение руководителей компаний", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума "TNF-2026". По его словам, первое, что требуется сейчас от руководителя - умение точно ставить конкретную задачу. "Способность ставить задачу - критическая компетенция. Второе - понимать границы технологий: что они могут, что не могут и как эта граница смещается во времени. И третье - это сборка команды. Если ты не собираешь команду правильно и поручаешь все только айтишникам, считай, что ничего не получишь", - подчеркнул собеседник агентства. Верховский добавил, что внедрение ИИ становится кросс-функциональной управленческой задачей. "Сегодня стало очевидно, что отправлять надо не айтишников учиться, а бизнес-лидеров. IT-директор ничего не сможет сделать один. Внедрение ИИ на производстве – это важнейшая кросс-функциональная задача, за которую отвечает руководитель", - заметил он. По его словам, в итоге ИИ в промышленности скорее меняет структуру занятости, чем просто сокращает ее. "Там, где автоматизируется рутина, компании могут обходиться без дополнительного найма или переводить сотрудников на более сложные задачи. У руководителей при этом меняется и сама работа: меньше времени уходит на поиск и сверку данных, больше - на постановку задач, разбор отклонений и принятие решений", - заключил директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сколково