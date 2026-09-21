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Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний
Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний - 21.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний
Сегодня от руководителей компаний требуются три наиважнейшие компетенции - способность точно ставить задачи, понимать возможности и ограничения технологий и... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:16+0300
2026-09-21T18:25+0300
технологии
сколково
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сегодня от руководителей компаний требуются три наиважнейшие компетенции - способность точно ставить задачи, понимать возможности и ограничения технологий и способность встроить ИИ в бизнес-процессы, заявил РИА Новости директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации Николай Верховский. "Цифровизация кардинально меняет поведение руководителей компаний", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума "TNF-2026". По его словам, первое, что требуется сейчас от руководителя - умение точно ставить конкретную задачу. "Способность ставить задачу - критическая компетенция. Второе - понимать границы технологий: что они могут, что не могут и как эта граница смещается во времени. И третье - это сборка команды. Если ты не собираешь команду правильно и поручаешь все только айтишникам, считай, что ничего не получишь", - подчеркнул собеседник агентства. Верховский добавил, что внедрение ИИ становится кросс-функциональной управленческой задачей. "Сегодня стало очевидно, что отправлять надо не айтишников учиться, а бизнес-лидеров. IT-директор ничего не сможет сделать один. Внедрение ИИ на производстве – это важнейшая кросс-функциональная задача, за которую отвечает руководитель", - заметил он. По его словам, в итоге ИИ в промышленности скорее меняет структуру занятости, чем просто сокращает ее. "Там, где автоматизируется рутина, компании могут обходиться без дополнительного найма или переводить сотрудников на более сложные задачи. У руководителей при этом меняется и сама работа: меньше времени уходит на поиск и сверку данных, больше - на постановку задач, разбор отклонений и принятие решений", - заключил директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации.
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технологии, сколково
Технологии, Сколково
18:16 21.09.2026 (обновлено: 18:25 21.09.2026)
 
Эксперт назвал три компетенции, необходимые руководителям компаний

Верховский: от руководителей компаний требуются способности встроить ИИ в бизнес-процессы

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сегодня от руководителей компаний требуются три наиважнейшие компетенции - способность точно ставить задачи, понимать возможности и ограничения технологий и способность встроить ИИ в бизнес-процессы, заявил РИА Новости директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации Николай Верховский.
"Цифровизация кардинально меняет поведение руководителей компаний", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума "TNF-2026".
По его словам, первое, что требуется сейчас от руководителя - умение точно ставить конкретную задачу.
"Способность ставить задачу - критическая компетенция. Второе - понимать границы технологий: что они могут, что не могут и как эта граница смещается во времени. И третье - это сборка команды. Если ты не собираешь команду правильно и поручаешь все только айтишникам, считай, что ничего не получишь", - подчеркнул собеседник агентства.
Верховский добавил, что внедрение ИИ становится кросс-функциональной управленческой задачей.
"Сегодня стало очевидно, что отправлять надо не айтишников учиться, а бизнес-лидеров. IT-директор ничего не сможет сделать один. Внедрение ИИ на производстве – это важнейшая кросс-функциональная задача, за которую отвечает руководитель", - заметил он.
По его словам, в итоге ИИ в промышленности скорее меняет структуру занятости, чем просто сокращает ее.
"Там, где автоматизируется рутина, компании могут обходиться без дополнительного найма или переводить сотрудников на более сложные задачи. У руководителей при этом меняется и сама работа: меньше времени уходит на поиск и сверку данных, больше - на постановку задач, разбор отклонений и принятие решений", - заключил директор программ Школы управления Сколково по ИИ и цифровой трансформации.
 
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